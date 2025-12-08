باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فارسیان، ماسوله گلستان + فیلم

فارسیان روستایی زیبا و تاریخی با معماری کم‌نظیر و پلکانی در استان گلستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز میزبانی گلستان از رویداد ملی ایران جان سری می‌زنیم به روستای پلکانی فارسیان با معماری سنتی.

این روستا یکی از مهم‌ترین کانون‌های جذب گردشگر در استان گلستان است.

 

