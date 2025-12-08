فارسیان، ماسوله گلستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u0633\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0630\u0628 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n