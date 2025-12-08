باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی انجمن چوگوی فدراسیون ورزشهای همگانی، یوسف فتحی، دبیرکل انجمن و مدیر اجرایی گردهمایی سالانه رؤسای کمیتههای متناظر و ستادی ورزش چوگوی ایران، در مراسم افتتاحیه گردهمایی سالانه رؤسای کمیتههای متناظر و ستادی ورزش چوگوی ایران که با حضور نمسؤولان استانی، مدیران فدراسیون و نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در تالار کوثر مجتمع فرهنگیـتربیتی ولایت قم برگزار شد، اظهار کرد: «من از علاقهمندان ورزش چوگو هستم؛ ورزشی که ریشههای آن از عهد نخستین تاریخ ایران برآمده و در سایه فرهنگ کهن این سرزمین استمرار یافته است.»
دکتر فتحی با تأکید بر لزوم پاسداشت میراث فرهنگی ورزش چوگو، خطاب به مهمانان مراسم گفت: «آنچه بیان میکنم صرفاً یادآوری نیست؛ واقعیتی است از جنس غفلتهایی که موجب شده بسیاری از داشتههای فرهنگی ما به فراموشی سپرده شوند. چوگو نیز با وجود قدمتی به بلندای تاریخ ایران، از این قاعده مستثنی نبوده است. با این حال تلاش کردهایم تا تحولات مدنی، این میراث ارزشمند را از ما نگیرد و دوباره آن را در سبد اجتماعی مردم قرار دهیم.»
او رسانهها را ابزار اصلی احیا و ترویج چوگو دانست و افزود: «برای آشنایی عموم مردم با این ورزش اصیل، از همه ظرفیتهای رسانههای جریانساز و شبکههای اجتماعی بهره خواهیم گرفت تا خودِ ورزش چوگو به یک رسانه تبدیل شود.»
دبیرکل انجمن چوگو در ادامه و خطاب به رؤسای کمیتههای ستادی و متناظر اظهار کرد: «برای توسعه چوگو، قدر با هم بودن را بدانیم؛ همانگونه که "جوانی" نعمتی است که خداوند تنها یکبار به ما عطا میکند. حضرت حق ما را برای خدمت به ورزشی که سینهبهسینه از دل تاریخ و فرهنگ به امروز رسیده، برگزیده است تا روزی آن را شایسته و سالم به آیندگان بسپاریم.»
وی در ادامه با اشاره به دغدغه رئیس محترم فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: «انشاءالله با همفکری دلسوزان و خانواده ورزش چوگو در سراسر کشور، شاهد ثبت ملی این ورزش اصیل، که از خواستههای اصلی مقام عالی فدراسیون است، خواهیم بود.»
مدیر اجرایی گردهمایی سالانه همچنین اعلام کرد که در این دوره، میزهای تخصصی مرتبط با امور بانوان، آموزش، روابطعمومی و ارتباطات، داوری، پیشکسوتان، فرهنگی و مسؤولیت اجتماعی و نیز هماهنگی امور استانها با حضور نماینده محترم فدراسیون تشکیل خواهد شد تا راهکارهای توسعه ورزش چوگو بررسی شود.
فتحی، که به عنوان جانباز ورزش چوگوی ایران معرفی شد، نقش مهندس یوسفی رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان قم را در همراهی با انجمن ستود و گفت: «رئیس و دبیر هیأت با همدلی اعضای هیأت رئیسه و همکاران پرتلاش خود در میزبانی این رویداد در شهر کریمه اهلبیت (س)، به فعالیتهای خانواده چوگو برکت بخشیدهاند و جامعه چوگو قدردان نگاههای مثبت و همراهی آنان است.»
در ادامه مراسم، کاویانی، عضو هیأت رئیسه هیأت ورزشهای همگانی و معاون پیشگیری از جرم دادگستری قم، با اشاره به کارکردهای اجتماعی ورزش در کاهش آسیبها و تقویت سلامت فردی و جمعی گفت: «دبیرکل انجمن چوگو بهدرستی بر اهمیت باهمبودن و ارزش جوانی تأکید کردند. شور و نشاط ورزش، جامعه را جوان نگه میدارد و برای تحقق این واقعیت، باید همه در کنار هم باشیم.»
همچنین تقیزاده، رئیس دفتر امور مشترک انجمنها و کمیتههای فدراسیون ورزشهای همگانی کشور، با ارائه گزارشی از فعالیتهای اجتماعی فدراسیون گفت: «از شاخصههای برجسته ورزش چوگو، ترویج فرهنگ جوانمردی و مهربانی و اشاعه آن از مستطیل سبز به متن جامعه است و این مهم از مأموریتهای اصلی فدراسیون ورزشهای همگانی به شمار میرود.»
در پایان این مراسم، از سه کمیته متناظر موفق تقدیر و همچنین احکام دو تن از مشاوران انجمن در حوزههای امور ایثارگران و امور بانوان توسط مقامات حاضر اعطا شد.