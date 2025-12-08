خانه جوان قزوین روز دوشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان به عنوان یکی از مهترین مراکز ساماندهی فعالیت جوانان افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانه جوان قزوین روز دوشنبه با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، استاندار، نماینده مجلس و جمعی از معاونان استانداری در قزوین به طور رسمی فعالیت خود را در جهت خدمترسانی به جوانان استان آغاز کرد.
در این مراسم، ندا پاکدامن سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ضمن تشریح ویژگیهای این مجموعه بیان کرد: خانه جوان قزوین در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و با زیربنای ۹۵۰ متر مربع ساخته شده و دارای ۱۸ اتاق برای استقرار تشکلها و فعالیتهای تخصصی برای جوانان استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از بخشهای مهم این مجموعه، سالن جلسات مجهز آن است که میتواند میزبان برگزاری نشستها، کارگاهها و برنامههای آموزشی مرتبط با حوزه جوانان باشد.
پاکدامن با اشاره به میزان سرمایهگذاری در این طرح اضافه کرد: برای احداث و تجهیز خانه جوان قزوین، در مجموع ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
خانه جوان قزوین به عنوان یک مرکز محوری، قرار است ماموریتهایی همچون حمایت از تشکلهای جوانان، توسعه مهارتهای اجتماعی، برگزاری رویدادهای فرهنگی - ورزشی و ایجاد فضای تعامل برای فعالان جوان استان قزوین را دنبال کند.
نشست در جلسه شورای ورزش و جوانان استان، بازدید از پروژههای نیمه تمام ورزشی و زیرساختهای موجود و بازدید از خانه سنگ نوردی قزوین بخشی از برنامههای سفر یک روزه احمد دنیامالی به استان قزوین خواهد بود.
منبع: ایرنا