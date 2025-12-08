باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شرایط غالبا نامناسب دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی در سواحل این استان طی دوشنبه ۱۷ تا پنجشنبه ۲۰ آذر ماه خبر داد.

در این اطلاعیه ضمن هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی بیشینه ارتفاع موج دریا در این مدت بین ۱.۵ تا ۲.۵ متر اعلام شده است. در تعریف رنگ بندی هشدار زرد هواشناسی آمده است: آگاهی و اقدام در صورت نیاز، احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه‌ای وجود دارد.

همچنین مطابق نقشه‌های هواشناسی به تدریج از ظهر امروز با نفوذ و تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه، به تناوب بارندگی (پاره‌ای نقاط رگباری و موقتی شدید)، وزش باد (برخی نواحی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ و روند کاهش نسبی دما تا پایان هفته پیش بینی می‌شود.