گروه‌های دانش آموزی لیگ جت "بزرگتربن رویداد دانش آموزی جهاد تبیین در کشور" در آستانه روز مادر، با مادران و همسران شهدا دیدار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویش ملی «چشم‌روشنی» با هدف سرکشی و دیدار گروه‌های دانش‌آموزی "لیگ جت"، با خانواده‌های معظم شهدا، از ۱۳ آذر ماه (سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین، مادر حضرت عباس (ع) سالروز تکریم مادران و همسران شهیدان) تا ۲۰ آذر ماه (سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

این پویش که با مشارکت مربیان و گروه‌های دانش آموزی سراسر کشور به اجرا در آمده، بر سه محور اصلی استوار است:  

۱. تبریک روز مادر و قدردانی از زحمات مادران و همسران شهدا؛   
۲. احیای یاد و خاطره شهیدان و تبیین آرمان‌های آنان برای نسل جوان؛   
۳. اعلام وفاداری نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عهدنوینی برای ادامه راه شهدا.

در این برنامه، دانش‌آموزان با حضور در منازل خانواده‌های شهدا، با اهدای گل، قدردان سال‌ها صبر، مقاومت و ایثار آنان خواهند بود. همچنین در قالب گفت‌و‌گو‌های صمیمانه، خاطراتی از شهیدان روایت می‌شود و نوجوانان با سبک زندگی، آرمان‌ها و مسئولیت‌پذیری شهدا آشنا می‌شوند.

این اقدام نمادین، در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، پیامی از مهر و وفاداری نسل جدید به ایران اسلامی و یادگاران خون‌های پاکی است که برای عزت این سرزمین ریخته شد.

لازم به ذکر است؛ در رویداد دانش آموزی لیگ جت "بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور" بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم در اقصی نقاط کشور، علاوه بر دانش افزایی، مهارت سواد رسانه را آموخته و اقدام به کنشگری‌های خلاقانه میدانی در محیط مدرسه و محله می‌نمایند.

