باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل و ایمنی جادهای، از اجرای گسترده آموزشهای ترافیکی برای دانشآموزان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار دانشآموز مدارس حاشیه راهها تحت آموزشهای ایمنی، فرهنگ ترافیک و نحوه تردد ایمن قرار گرفتهاند؛ اقدامی که مستقیماً در کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقای ایمنی جادهها اثرگذار است.
وی افزود: مدارس حاشیه راهها به دلیل موقعیت خاص، بیش از سایر مناطق در معرض خطرات احتمالی تردد قرار دارند و ما با همکاری مدیران مدارس و نیروهای امدادی تلاش کردهایم آموزشها را کاملاً کاربردی و بر پایه رفتارهای صحیح در محیط واقعی تردد ارائه دهیم.
خدابخشی با اشاره به عملکرد حملونقل عمومی استان اظهار کرد: در هشتماهه گذشته بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار مسافر در قالب ۱۹۳ هزار سفر در استان جابهجا شدهاند که این آمار نشاندهنده روند رو به رشد اعتماد مردم به حملونقل عمومی و افزایش ظرفیت خدماترسانی است.
مدیرکل راهداری تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات حملونقل، رعایت استانداردهای ایمنی و توسعه آموزشهای ترافیکی، سه محور اصلی برنامههای ماست. برنامهریزی دقیق، نوسازی ناوگان، نظارت جدی بر عملکرد شرکتها و آموزشهای مستمر به کاربران جادهای، عواملی هستند که در کنار مشارکت مردم میتواند وضعیت ایمنی استان را بیش از پیش بهبود دهد.
وی گفت: عملکرد ثبتشده در سال جاری نشان میدهد مسیر درستی انتخاب شده و با استمرار این برنامهها، رضایت شهروندان و افزایش سطح ایمنی جادههای استان هدفی دستیافتنی خواهد بود.