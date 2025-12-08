معاون سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی از آماده‌باش کامل برای اسکان افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب همزمان با کاهش دما در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روح‌الله حدادی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به افراد آسیب دیده اجتماعی از جمله کارتن خواب‌ها و بی خانمان‌ها به صورت دائم در مددسرا‌های ثابت در جریان است، اظهارکرد: همزمان با کاهش دما و مراجعه بیشتر این آسیب دیدگان اجتماعی برای داشتن سرپناهی گرم، ظرفیت مددسرا‌های ثابت افزایش پیدا کرده و ۱۵ مددسرا به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به این عزیزان هستند.

وی تاکید کرد: به طور تقریبی ۲۲ واحد گشت فوریت‌های اجتماعی حامی شهر به صورت شبانه روزی همراه با مددکار و عامل انتظامی فعالیت می‌کنند که با کاهش بیشتر دما، این گشت‌های ون به تعداد ۳۴ واحد افزایش پیدا می‌کند.

حدادی با بیان اینکه ۱۶ اتوبوس خارج از چرخه خدمت اتوبوسرانی توسط سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی به صورت کامل اورهال و بازسازی شده است، گفت: این اتوبوس‌ها در میادین اصلی شهر با نام اتوبوس پناه گرم مستقر می‌شوند تا افرادی که به هر دلیل تمایلی به مراجعه به مددسرا‌ها ندارند، از این خدمات بهره‌مند شوند. این اتوبوس‌ها به بخاری‌های ویژه نیز مجهز شده‌اند.

معاون حمایت‌های اجتماعی با بیان اینکه تمامی مناطق ۲۲ گانه در آماده باش کامل به سر می‌برند، اذعان داشت: ساختار جدید نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های گشت‌های فوریت‌های اجتماعی حامی شهر و مراکز خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده و نحوه خدمات رسانی آنها به آسیب دیدگان اجتماعی با دقت رصد می‌شود.

وی در پایان گفت: شهروندان تهرانی می توانند در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان و کارتن خواب مراتب را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع دهند تا گشت‌های فوریت‌های اجتماعی حامی شهر بلافاصله به محل اعزام شده و نسبت به انتقال افراد آسیب دیده به مددسرا‌ها اقدام کنند.

برچسب ها: مددسرا ، بی خانمان
خبرهای مرتبط
ساماندهی ۳۲۳ فرد بی‌خانمان در سردترین شب‌های پایتخت
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
جریمه‌های طرح زوج و فرد اعمال شده برای تاکسی‌ها لغو می‌شود
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
جمع‌آوری ۲۶۲۲ خودروی فرسوده و رها شده از سطح شهر تهران
آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث در پایتخت
کاهش ۳۷ درصدی ترافیک تهران با اجرای محدودیت‌های آلودگی هوا
آخرین اخبار
ابراز همدردی کولیوند با حادثه‌دیدگان و خانواده قربانیان سیلاب و رانش زمین در اندونزی
افزایش چشمگیر مشارکت دختران در طرح ملی یاس/ توانمندسازی اجتماعی و مهارتی ۸۰ هزار دختر در سراسر کشور
افزایش ظرفیت اسکان بی‌خانمان‌ها در مددسرا‌های سیار و ثابت
درگیری به خاطر گم شدن جارو بود
کاهش ۳۷ درصدی ترافیک تهران با اجرای محدودیت‌های آلودگی هوا
جمع‌آوری ۲۶۲۲ خودروی فرسوده و رها شده از سطح شهر تهران
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
جریمه‌های طرح زوج و فرد اعمال شده برای تاکسی‌ها لغو می‌شود
آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث در پایتخت
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵
تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران فردا دایر است
افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر
اجرای پویش ملی برای سلامت زنان کارگر
راه‌اندازی کمیته جوانان در دستور کار سازمان محیط زیست
وضعیت هوای تهران قرمز شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شد
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!