باشگاه خبرنگاران جوان- روحالله حدادی معاون حمایتهای اجتماعی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به افراد آسیب دیده اجتماعی از جمله کارتن خوابها و بی خانمانها به صورت دائم در مددسراهای ثابت در جریان است، اظهارکرد: همزمان با کاهش دما و مراجعه بیشتر این آسیب دیدگان اجتماعی برای داشتن سرپناهی گرم، ظرفیت مددسراهای ثابت افزایش پیدا کرده و ۱۵ مددسرا به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به این عزیزان هستند.
وی تاکید کرد: به طور تقریبی ۲۲ واحد گشت فوریتهای اجتماعی حامی شهر به صورت شبانه روزی همراه با مددکار و عامل انتظامی فعالیت میکنند که با کاهش بیشتر دما، این گشتهای ون به تعداد ۳۴ واحد افزایش پیدا میکند.
حدادی با بیان اینکه ۱۶ اتوبوس خارج از چرخه خدمت اتوبوسرانی توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی به صورت کامل اورهال و بازسازی شده است، گفت: این اتوبوسها در میادین اصلی شهر با نام اتوبوس پناه گرم مستقر میشوند تا افرادی که به هر دلیل تمایلی به مراجعه به مددسراها ندارند، از این خدمات بهرهمند شوند. این اتوبوسها به بخاریهای ویژه نیز مجهز شدهاند.
معاون حمایتهای اجتماعی با بیان اینکه تمامی مناطق ۲۲ گانه در آماده باش کامل به سر میبرند، اذعان داشت: ساختار جدید نظارت بر عملکرد و فعالیتهای گشتهای فوریتهای اجتماعی حامی شهر و مراکز خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده و نحوه خدمات رسانی آنها به آسیب دیدگان اجتماعی با دقت رصد میشود.
وی در پایان گفت: شهروندان تهرانی می توانند در صورت مشاهده افراد بیخانمان و کارتن خواب مراتب را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع دهند تا گشتهای فوریتهای اجتماعی حامی شهر بلافاصله به محل اعزام شده و نسبت به انتقال افراد آسیب دیده به مددسراها اقدام کنند.