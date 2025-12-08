باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: پویش شادی‌هایمان را تقسیم کنیم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهاد‌های مرتبط می‌کوشد بخشی از سنت پسندیده همدلی را به سمت خدمت‌رسانی به جامعه هدف تحت پوشش سازمان (معلولین، زنان خود سرپرست، فرزندان بی‌سرپرست) سوق دهد.

وی هدف اصلی این طرح را ارتقای روحیه نوعدوستی در میان آحاد مردم جامعه دانست و اضافه کرد: خیران ارجمند می‌توانند با کمک‌های نقدی وغیرنقدی خود، بخش اعظمی از نیاز‌های جامعه هدف سازمان را مرتفع و گامی موثری در بهبود کیفیت زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر بردارند.

غلامرضایی ادامه داد: کمک به تامین بسته‌های معیشتی از جمله آجیل و میوه باعث کاهش بار مالی خانواده‌های تحت پوشش می‌شود و الگوسازی برای طرح‌های خیرخواهانه آینده از اهداف کلیدی این پویش است.

به گفته این مسئول، این پویش فرصتی است تا خیران با مشارکت در حمایت از محرومان، نقش خود را در ایجاد جامعه‌ای متعادل و همراه با مهربانی ایفا کنند.

وی بیان کرد: خیرین می‌توانند از روش‌های مختلف هدایای نقدی خود را به جامعه هدف تحت پوشش سازمان اهدا کنند، از جمله شماره حساب ۴۱۷۷۰۳۴۵۴۱۹۰۲۷۱۲، شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۰۸۳۸۰۸۸، شماره شبا ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۱۷۷۰۳۴۵۴۱۹۰۲۷۱۲، کد دستوری #۱۲۳* و درگاه مشارکت‌های مردمی Mosharekat.behzisti.ir.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین عنوان کرد: خیرین همچنین می‌توانند اقلام غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی در سطح ستادی و شهرستانی تحویل داده و همانند سال‌های گذشته یاریگر ما باشند.

منبع: ایرنا