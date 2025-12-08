باشگاه خبرنگاران جوان - مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۴ از ۱۲ آذر ماه آغاز شده و تا ۱۶ آذر ماه ادامه داشت؛ که این بازه زمانی تا ساعت ۸:۰۰ صبح سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه تمدید شد. متقاضیان آزمون دکتری بهداشت می‌توانند در تاریخ تعیین شده، از میان رشته محل‌های موجود در دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت، کد رشته محل‌های موردعلاقه خود را اولویت بندی نموده و در فرم انتخاب رشته دکتری پزشکی وارد نمایند.

داوطلبانی که در بازه زمانی اصلی انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۴ موفق به انتخاب رشته نشده و همچنان متقاضی انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت هستند و نیز آن دسته از داوطلبانی که در مهلت اولیه فرم انتخاب رشته را تکمیل کرده‌اند نیز می‌توانند در فرصت تمدید شده یا مهلت مجدد انتخاب رشته، در صورت نیاز فرم خود را ویرایش نمایند.

تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ به رقابت پرداختند.