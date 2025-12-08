باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرزاد زندی گفت: گونههای شاخصی، چون قوچ و میش ارمنی، کل و بز، گرگ، خرس قهوهای و دیگر پستانداران مهم در این دوره مورد بررسی، ثبت و سرشماری قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: این عملیات با مشارکت بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان محیطزیست، مامورین اجرایی یگان حفاظت، بازنشستگان، دانشجویان، فعالان محیطزیست و افراد محلی انجام میشود که نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیت جوامع بومی در پایش محیطزیست استان میباشد.
به گفته مدیرکل محیطزیست، در این طرح ۱۰ تیم تخصصی سرشماری وارد مناطق مختلف شده و علاوه بر روشهای مستقیم سرشماری، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربینهای عکاسی P۱۱۰۰، دوربین دید در شب و سایر ابزارهای نوین رصد استفاده میکنند.
وی افزود: بهرهگیری از این فناوریها امکان پایش دقیقتر، کاهش خطای انسانی و افزایش گستره پوشش مناطق دشوار را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: تمام دادههای مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان بهصورت لحظهای در سامانه جامع محیطزیست ثبت میشود تا مبنای تحلیلهای جمعیتی، مدیریت زیستگاهها و تصمیمگیریهای حفاظتی قرار گیرد.
فرزاد زندی با قدردانی از تمامی مشارکتکنندگان اعلام کرد: سرشماری در دیگر نقاط استان نیز طبق برنامهریزی پیش خواهد رفت و ادارهکل محیطزیست کردستان از مشارکت هرچه بیشتر جوامع محلی، علاقهمندان و تشکلهای مردمی در ادامه این برنامههای حفاظتی استقبال میکند، چراکه حضور مردم ضامن موفقیت طرحهای پایش و حفاظت از حیاتوحش است.