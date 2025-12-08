باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فایننشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان ممکن است به دلیل محدودیت‌های مالی فرانسه و انگلیس، نگرانی‌هایی را در مورد سهم برلین از کمک‌های نظامی به اوکراین برای سال آینده مطرح کند.

مرتس قرار است این موضوع را در جلسه داونینگ استریت در اواخر امروز مطرح کند. در این گزارش آمده است: "برلین، بزرگترین تأمین‌کننده کمک‌های نظامی به اوکراین، ممکن است در نهایت بخش عمده‌ای از هزینه‌های حمایت از اوکراین در سال آینده را پوشش دهد. "

مرتس در مورد تلاش‌های جاری برای آتش‌بس اوکراین با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این گزارش همچنین فاش می‌کند که مرتس رهبران را در جریان دیدار خود با بارت دی ویور، نخست‌وزیر بلژیک قرار خواهد داد و در مورد مخالفت بلژیک با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین بحث خواهد کرد.