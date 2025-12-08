پلمب ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در شیراز

مدیر امور منابع آب شیراز گفت: مقابله قانونی با چاه‌های غیرمجاز اعم از پُرو مسلوب‌المنفعه کردن چاه و توقیف دستگاه‌های حفار، با هماهنگی و حمایت دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی، با قوت در این شهرستان تداوم دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا احمدی توضیح داد: عملیات تخریب و پرکردن چاه‌های غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، جمع آوری لوله‌های انتقال آب غیرمجاز و دیگر اقدامات لازم، از ابتدای سال شروع شده است و با قوت ادامه دارد.

او با بیان اینکه پُر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز آب، اقدامی قانونی است، گفت: از ابتدای امسال طی پیگیری ها و بازدید های میدانی گروه گشت و بازرسی دشت شیراز، با صدور حکم قضایی، تعداد ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی، صدور و ابلاغ اخطار به مالکان و پیگیری‌های پیاپی، پر و مسلوب المنفعه شده است.

احمدی افزود: طی این مدت ۲ دستگاه تراکتور و ۹ دستگاه کمپرسور که برای حفاری غیرمجاز استفاده می‌شد، شناسایی و توقیف شده است. علاوه بر آن ۳۵ مورد لوله انتقال آب غیرمجاز و ۴۴ مورد رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها به سرانجام رسید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از ادوات حفاری بدون داشتن مجوز، تخلف است، گفت: گروه گشت و بازرسی در منطقه حضوری مداوم دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی را رصد می‌کند.

احمدی گفت: با ارتقاء دانش و آگاهی مردم و راهکارهای مدیریت هوشمند و پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی در مواجهه با منابع آب، می‌توان به سلامت از بحران عبور کرد و نسبت به آینده بدون تنش آبی امیدوار بود.

مدیر امور آب شیراز، تنش و بحران آب را مشکل همه جوامع در سراسر جهان دانست و گفت: رسانه و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی و آموزش، نقشی پررنگ و بسیار اثرگذار در بهبود شرایط دارد.

احمدی گفت: رسانه ها از یک‌سو با تاثیر بر طرز فکر و تغییر سبک زندگی مردم و از طرفی با اثرگذاری بر تقویت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و ارتقاء تعامل با دانشگاه‌ها، در برداشتن گام‌های بلند و موثر برای غلبه بر بحران آب، که از دهه‌ها قبل آغاز شده است، تاثیرگذارند.

منبع: آب منطقه‌ای فارس 

برچسب ها: پلمب چاه غیرمجاز ، شیراز ، شرکت آب منطقه‌ای فارس
خبرهای مرتبط
پلمب ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در پنج نقطه فارس
پلمب ۴۰ حلقه چاه غیر مجاز در اسکو
کشف یک دستگاه حفاری غیر مجاز چاه در جهان آباد میبد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هفتاد و دومین مرکز غیرمجاز در شیراز تعطیل شد/برخورد با متخلفان ادامه دارد
افزایش کشفیات فرآورده‌های غیرمجاز در شیراز/ رقم تخلف از ۴۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت
آخرین اخبار
هفتاد و دومین مرکز غیرمجاز در شیراز تعطیل شد/برخورد با متخلفان ادامه دارد
افزایش کشفیات فرآورده‌های غیرمجاز در شیراز/ رقم تخلف از ۴۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت
دانشگاه صنعتی شیراز در جمع برترین‌های جهان و پیشگام ارتباط با صنعت
صنف تخصص محور نانوا به حمایت جدی نیاز دارد
پلمب ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در شیراز
قوه قضائیه نیازمند قضات متخصص و متعهد است