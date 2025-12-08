پلمب ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا احمدی توضیح داد: عملیات تخریب و پرکردن چاههای غیرمجاز، توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز، جمع آوری لولههای انتقال آب غیرمجاز و دیگر اقدامات لازم، از ابتدای سال شروع شده است و با قوت ادامه دارد.
او با بیان اینکه پُر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز آب، اقدامی قانونی است، گفت: از ابتدای امسال طی پیگیری ها و بازدید های میدانی گروه گشت و بازرسی دشت شیراز، با صدور حکم قضایی، تعداد ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی، صدور و ابلاغ اخطار به مالکان و پیگیریهای پیاپی، پر و مسلوب المنفعه شده است.
احمدی افزود: طی این مدت ۲ دستگاه تراکتور و ۹ دستگاه کمپرسور که برای حفاری غیرمجاز استفاده میشد، شناسایی و توقیف شده است. علاوه بر آن ۳۵ مورد لوله انتقال آب غیرمجاز و ۴۴ مورد رفع تصرف حریم و بستر رودخانهها به سرانجام رسید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از ادوات حفاری بدون داشتن مجوز، تخلف است، گفت: گروه گشت و بازرسی در منطقه حضوری مداوم دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی را رصد میکند.
احمدی گفت: با ارتقاء دانش و آگاهی مردم و راهکارهای مدیریت هوشمند و پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی در مواجهه با منابع آب، میتوان به سلامت از بحران عبور کرد و نسبت به آینده بدون تنش آبی امیدوار بود.
مدیر امور آب شیراز، تنش و بحران آب را مشکل همه جوامع در سراسر جهان دانست و گفت: رسانه و اطلاعرسانی و فرهنگسازی و آموزش، نقشی پررنگ و بسیار اثرگذار در بهبود شرایط دارد.
احمدی گفت: رسانه ها از یکسو با تاثیر بر طرز فکر و تغییر سبک زندگی مردم و از طرفی با اثرگذاری بر تقویت همکاری بخشهای دولتی و خصوصی و ارتقاء تعامل با دانشگاهها، در برداشتن گامهای بلند و موثر برای غلبه بر بحران آب، که از دههها قبل آغاز شده است، تاثیرگذارند.
منبع: آب منطقهای فارس