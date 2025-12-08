باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ در متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر آمده است:
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیبسرخ اندونزی ابلاغ میکند.
با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در اندونزی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن صدها تن و مفقود شدن شمار زیادی از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساختها و راههای مواصلاتی در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غمانگیز و رنجی که برای مردم اندونزی به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ اندونزی و تسلیت به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیمهای امدادی اعلام میکند.
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ اندونزی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.