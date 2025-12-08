در پی جانباختن صد‌ها تن از مردم اندونزی در سیلاب و رانش زمین در این کشور، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با ارسال پیامی، ضمن ابراز همدردی با همتای خود و خانواده قربانیان حادثه، آمادگی این جمعیت را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب‌سرخ اندونزی ابلاغ می‌کند.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در اندونزی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن صد‌ها تن و مفقود شدن شمار زیادی از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غم‌انگیز و رنجی که برای مردم اندونزی به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ اندونزی و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام می‌کند.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ اندونزی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

برچسب ها: سیل ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
احتمال وقوع آبگرفتگی و سیل در ۴ استان/ آماده‌باش تیم‌های امدادی
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تعداد داوطلبان هلال احمر تا پایان سال به ۵ میلیون نفر می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
جریمه‌های طرح زوج و فرد اعمال شده برای تاکسی‌ها لغو می‌شود
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
جمع‌آوری ۲۶۲۲ خودروی فرسوده و رها شده از سطح شهر تهران
آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث در پایتخت
کاهش ۳۷ درصدی ترافیک تهران با اجرای محدودیت‌های آلودگی هوا
آخرین اخبار
ابراز همدردی کولیوند با حادثه‌دیدگان و خانواده قربانیان سیلاب و رانش زمین در اندونزی
افزایش چشمگیر مشارکت دختران در طرح ملی یاس/ توانمندسازی اجتماعی و مهارتی ۸۰ هزار دختر در سراسر کشور
افزایش ظرفیت اسکان بی‌خانمان‌ها در مددسرا‌های سیار و ثابت
درگیری به خاطر گم شدن جارو بود
کاهش ۳۷ درصدی ترافیک تهران با اجرای محدودیت‌های آلودگی هوا
جمع‌آوری ۲۶۲۲ خودروی فرسوده و رها شده از سطح شهر تهران
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
جریمه‌های طرح زوج و فرد اعمال شده برای تاکسی‌ها لغو می‌شود
آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث در پایتخت
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵
تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران فردا دایر است
افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر
اجرای پویش ملی برای سلامت زنان کارگر
راه‌اندازی کمیته جوانان در دستور کار سازمان محیط زیست
وضعیت هوای تهران قرمز شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شد
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!