مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: ۳۷۰ نفر از نیرو‌های راهداری و پشتیبان در قالب ۴۵ اکیپ در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف امرایی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان امروز با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید و هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: ۳۷۰ نفر از نیرو‌های راهداری و پشتیبان با به‌کارگیری ۲۹۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک، در قالب ۴۵ اکیپ در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.
وی افزود: راهداری استان تمهیدات لازم برای انجام عملیات در بارش‌های پیش‌رو را در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم را دارد.
مدیرکل راهداری لرستان تأکید کرد: مردم برای دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت راه‌ها، آب‌وهوا، انسداد مسیر‌ها و دریافت نقشه‌های مسیر، با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
