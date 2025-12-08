باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مراسم روز جهانی خاک گفت: خاک پایه امنیت غذایی و ذخیره‌گاه کربن در مقابل تغییرات اقلیمی است.

وی با بیان اینکه اهمیت کربن در خاک بر کسی پوشیده نیست، افزود: ترسیب کربن و برگرداندن آن به خاک زراعی و جنگلی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد چراکه طی یک سال میلیون‌ها تن کربن از خاک برداشت می‌شود، اما آیا این ماده دوباره به خاک برمی‌گردانیم؟

به گفته افلاطونی، هنگامی که محصولات کشاورزی و غذایی را از خاک برداشت می‌کنیم آیا دوباره مواد آلی به خاک برمی‌گردد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خاک حافظ تنوع زیستی و مدیریت سیلاب‌هاست، افزود: خاک، آب را در خود ذخیره می‌کند و از کاهش آب‌های زیرزمینی جلوگیری کرده و منجر به توقف فرسایش خاک می‌شود.

رئیس سازمان جنگل ها با تاکید بر حفاظت از خاک به عنوان یک وظیفه ملی بیان کرد: اجرای قانون حفاظت خاک به اراده ملی و البته تامین اعتبار نیاز دارد. گفتنی است پایداری و تاب آوری خاک جزء برنامه‌های اولویت‌داری است که با توسعه و حفاظت جنگل‌ها تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: فائو با مدیریت پایدار جنگل‌ها بر تامین غذایی جوامع محلی تاکید داشته و شعار اصلی این سازمان دستیابی به امنیت غذایی برای همگان است.

افلاطونی گفت: یونسکو بر آموزش کیفی جوامع محلی برای حفاظت از خاک به طور مستمر تاکید دارد که جز منابع طبیعی با ارزش اقتصادی و اجتماعی است.