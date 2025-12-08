آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۸ مورخ ۰۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور و دریافت بازخورد‌ها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین‌نامه یادشده از جمله:
الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛
 ب) اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی. 
پ) وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات دارایی‌های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی؛
 ت) تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. 
ث) اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی ارباب‌رجوع و گزارش‌دهی؛ ج) حذف فصل نهم آیین‌نامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
چ) و ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط با آنها؛ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۷‏‏‏/۰۷‏‏‏/۱۴۰۴ نسخه اصلاحی آیین‌نامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود. 

با عنایت به مراتب فوق، آیین‌نامه اجرایی جدید که پس از اعمال اصلاحات یادشده، با عنوان «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شده، بانک‌ها بایستی ضمن ابلاغ مفاد آیین‌نامه یاد شده به تمامی واحد‌های ذیربط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی به منظور انطباق کامل فرآیند‌ها با الزامات آیین‌نامه مذکور را انجام داده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند‏.

