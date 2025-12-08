شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اهدای زمین رایگان به خانواده‌های طرح جوانی جمعیت ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزندآوری و تشکیل خانواده از جنبه‌های مهم زندگی به شمار می‌آید. به همین منظور داشتن فرزند در خانواده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور دولت به قانونی را با عنوان طرح جوانی جمعیت بنا کرد. این طرح درراستای تشویق جوانان به فرزندآوری مزایا و امکاناتی از جمله اهدای زمین رایگان و خودرو به خانواده‌ها و را دراختیار خانواده‌ها قرار داد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی اهدای زمین به خانواده‌های واجد شرایط به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من ۴ تا بچه دارم بچه اولی متولد۱۳۹۰بچه چهارمی متولد۱۴۰۰/۱۲/۱۲است سال ۱۴۰۲برای زمین رایگان به بنیاد مسکن مراجعه و فرم پر کردم و واجد شرایط هستم گفتن خودمون اطلاع می‌دهم ولی تا الان هیچ خبری نشده لطفاً پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: زمین رایگان ، طرح جوانی جمعیت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش مادران شاغل برای واریز نامناسب حقوق مرخصی زایمان و تاخیر در پرداخت وام فرزندآوری
واگذاری زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت درد دل متقاضیان کرمانشاهی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در صدور کد استخدامی و بلاتکلیفی اساتید هیئت علمی
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
آخرین اخبار
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
تاخیر در صدور کد استخدامی و بلاتکلیفی اساتید هیئت علمی
نگرانی شهروندان از دود کارگاه آجر در مسیر تبریز به مرند + عکس
حال و هوای یک روز بارانی در بین الحرمین + فیلم
کاهش سن بازنشستگی بیمه درخواست زنان روستایی شد
خانواده ها چشم انتظار اهدای زمین رایگان در طرح جمعیت
مشکلات قطعی آب در محله شهرک شهید باقری تهران از زبان شهروندخبرنگار
گلایه شهروندان از تاخیر در واریز کالابرگ برای سه دهک اول
خرابی سایت نوبت دهی تعویض پلاک شروندان را به دردسر انداخت