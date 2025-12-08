باشگاه خبرنگاران جوان - فرزندآوری و تشکیل خانواده از جنبه‌های مهم زندگی به شمار می‌آید. به همین منظور داشتن فرزند در خانواده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور دولت به قانونی را با عنوان طرح جوانی جمعیت بنا کرد. این طرح درراستای تشویق جوانان به فرزندآوری مزایا و امکاناتی از جمله اهدای زمین رایگان و خودرو به خانواده‌ها و را دراختیار خانواده‌ها قرار داد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی اهدای زمین به خانواده‌های واجد شرایط به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من ۴ تا بچه دارم بچه اولی متولد۱۳۹۰بچه چهارمی متولد۱۴۰۰/۱۲/۱۲است سال ۱۴۰۲برای زمین رایگان به بنیاد مسکن مراجعه و فرم پر کردم و واجد شرایط هستم گفتن خودمون اطلاع می‌دهم ولی تا الان هیچ خبری نشده لطفاً پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.