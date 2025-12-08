متخصص ارشد فائو در امور آب و خاک گفت: خاک سالم، بنیان سامانه‌های غذایی پایدار، تاب‌آوری اقلیمی و شکوفایی بلندمدت برای همه انسان‌های ساکن زمین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - توریون وُلفرام متخصص ارشد فائو در بخش آب و خاک و مشارکت جهانی خاک (GSP) در برنامه روز جهانی خاک گفت: مایلم قدردانی خود را به همه شما ابراز کنم؛ از شما که تعهدتان به سلامت خاک، همان اصولی را منعکس می‌کند که مشارکت جهانی خاک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر پایه آن بنا شده است: همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک برای حفاظت از خاک.

وی افزود: امروز واقعا کم‌نظیر است؛ چرا که نمایندگان عالی‌رتبه، متخصصان، مقامات محلی، کشاورزان و جوانان را گرد هم آورده است. این جمع استثنایی نشان‌دهنده اهمیت والایی است که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از خاک قائل است.

ولفرام ادامه داد: مشارکت جهانی خاک از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۲ تلاش کرده است تا مدیریت پایدار خاک‌های جهان را از طریق تقویت همکاری در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی ارتقا دهد. این شراکت بر یک اصل ساده اما قدرتمند استوار است. هماهنگی جهانی باید با اقدام ملی همراه باشد. GSP راهنمایی‌های فنی و بستر هماهنگی جهانی را فراهم می‌کند و این کشورها هستند که این راهبردها را به پیشرفت ملموس در میدان عمل تبدیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراسم روز جهانی خاک که ایران در سال ۲۰۲۳ اجرا کرد، این کشور را به برنده جایزه جهانی روز خاک پادشاه بومیبول ۲۰۲۴ تبدیل کرد، اظهار کرد: جایزه‌ای معتبر که بهترین کارزار را در سطح جهانی معرفی می‌کند. این موفقیت نشان داد که چگونه وحدت ملی همراه با مشارکت گسترده مردمی می‌تواند حفاظت از خاک را به یک اولویت ملی و جمعی ارتقا دهد.

متخصص ارشد فائو در بخش آب و خاک اضافه کرد: همچنین مایلم مشارکت فعال ایران در برنامه پزشکان خاک را تحسین کنم؛ برنامه‌ای شاخص از سوی فائو که با هدف توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی طراحی شده است تا بتوانند سلامت خاک را ارزیابی، درک و بازسازی کنند و آن را در خدمت تولید غذا قرار دهند.

این مسئول بین‌المللی تاکید کرد: بیایید با هم بار دیگر ماموریت مشترک خود را تایید کنیم؛ خاک سالم، بنیان سامانه‌های غذایی پایدار، تاب‌آوری اقلیمی و شکوفایی بلندمدت برای همه، بدون آنکه کسی را از قلم بیندازیم.

