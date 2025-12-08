آمریکا، اسرائیل و قطر روز یکشنبه، ماه‌ها پس از حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به دوحه، یک جلسه سه جانبه در نیویورک برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت که ایالات متحده، اسرائیل و قطر روز یکشنبه، ماه‌ها پس از حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به دوحه که حماس را هدف قرار داد، یک جلسه سه جانبه در نیویورک برگزار کردند.

این مقام کاخ سفید تأیید کرد که این جلسه برگزار شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

دو منبع به خبرگزاری آمریکایی آکسیوس گفتند که این «بالاترین سطح دیدار بین کشور‌ها از زمان توافق برای پایان جنگ در غزه بود که قطر به عنوان میانجی اصلی در آن نقش داشت.»

آکسیوس همچنین گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید میزبان این جلسه بوده است و دیوید بارنی، رئیس اطلاعات موساد، نماینده اسرائیل و یک مقام ارشد قطری که نامش فاش نشده، در آن حضور داشته‌اند.

قطر به همراه مصر و ایالات متحده، به میانجیگری آتش‌بس جامع بین اسرائیل و حماس کمک کردند؛ آتش‌بسی که همچنان شکننده است،.

روز شنبه، قطر و مصر هر دو خواستار خروج نیرو‌های اسرائیلی و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی برای اجرای کامل توافق شکننده برای پایان دادن به درگیری در غزه شدند.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر در یک کنفرانس دیپلماتیک در دوحه گفت: «آتش‌بس نمی‌تواند کامل شود مگر اینکه نیرو‌های اسرائیلی به طور کامل عقب‌نشینی کنند (و) ثبات به غزه بازگردد.»

آکسیوس گزارش داد که تمرکز اصلی جلسه روز یکشنبه عمدتاً «اجرای توافق صلح غزه» بود.

حمله اسرائیل به دوحه در ۹ سپتامبر، خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس و دیگر اعضای آن را هدف قرار داد که ناموفق بود. این حمله موجی از انتقادات از جمله سرزنش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را برانگیخت.

اکسیوس گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بعداً از کاخ سفید با آل ثانی تماس گرفت « تا به اصرار ترامپ بابت این حمله عذرخواهی کند».

لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
قطر !!!پنهان زیر نقاب گوسفند ،و در حال زدن بیشترین ضربه به ایران و عربستان و عراق و روسیه و چین ،چشم دیدن قدرتها را ندارند و تمام تلاش خود را میکنند تا جای پا را با پول سفت کنند ،
