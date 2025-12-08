باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه همزمان پروژه‌های عمرانی، آموزشی توان بهشی و تربیت بدنی به استان‌ها گفت: اولین وظیفه آموزش و پرورش در برابر دانش‌آموزان استثنایی متناسب سازی مدارس است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نه یک اقدام ویژه، بلکه نخستین وظیفه دینی، انسانی، حقوقی و قانونی ما در نظام تعلیم و تربیت است.

کاظمی با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، معلمان، مدیران و دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش استثنایی افزود: هر کسی که در این حوزه قدم برمی‌دارد، پیش از آن به خود لطف کرده است، چرا که خدمت در این مسیر سراسر خیر و برکت است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات یک‌سال گذشته در حوزه آموزش استثنایی گفت: امسال ۳۱ پروژه افتتاح شده و ۱۷ پروژه دیگر نیز همزمان در حال بهره‌برداری است. همچنین ۷۵ پروژه با ۴۹۴ کلاس درس، پنج سالن تربیت بدنی، پنج مرکز جامع و ۳۲۶ زمین چمن در دست اجرا قرار دارد و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات نیز تأمین شده است که این ارقام بی‌سابقه و کم‌نظیر است.

کاظمی با بیان اینکه سنجش بدو ورود دانش‌آموزان امسال زودتر از سال‌های گذشته و از مهرماه آغاز می‌شود، این اقدام را گامی مهم در کاهش مشکلات خانواده‌ها دانست.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی فضاهای آموزشی تصریح کرد: هیچ مدرسه‌ای نباید بدون رعایت استانداردهای مناسب‌سازی ساخته شود و تمام مدارس کشور نیز باید به سمت متناسب‌سازی کامل حرکت کنند. تجهیزات مورد نیاز این دانش‌آموزان نیز باید بدون بهانه و محدودیت تأمین شود.

کاظمی گفت: سرانه هزینه برای هر دانش‌آموز استثنایی چند برابر سایر دانش‌آموزان است و این موضوع باید به‌عنوان یک اولویت جدی دیده شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر حرفه‌آموزی، مهارت‌آموزی، ورزش و فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان استثنایی تأکید کرد و افزود: این دانش‌آموزان در حوزه‌های علمی، هنری و ورزشی توانمندی‌های شگفت‌انگیزی دارند و افتخارات ملی و بین‌المللی بسیاری را برای کشور رقم زده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم توسعه فضاهای ورزشی استاندارد برای مدارس استثنایی گفت: همه مدارس استثنایی کشور باید به بهترین امکانات ورزشی مجهز شوند، چرا که این دانش‌آموزان شرایط متفاوتی دارند و نیازمند توجه ویژه هستند

در ادامه این مراسم احمد مرادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان گفت: در استان هرمزگان و در شهرستان بندرخمیر، بخش رویدر، یک دانش‌آموز استثنایی وجود دارد که در رشته پزشکی پذیرفته شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان با بیان این که در روند پذیرش این دانش‌آموز، ایرادی درباره وضعیت جسمانی او مطرح شده؛ افزود: او شخصاً در حال پیگیری موضوع از طریق وزیر بهداشت و وزیر آموزش و پرورش است تا شرایط پذیرش این دانش‌آموز فراهم شود.

مرادی ادامه داد: شاید حکمت حضور امروز او در این مراسم همین باشد که بتواند موضوع این دانش‌آموز را مطرح و روند پذیرش او را تسهیل کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان تصریح کرد: در بخش رویدر یک خیر نیز مدرسه‌ای را به نام این دانش‌آموز احداث کرده و این موضوع موجب خوشحالی اوست.

مرادی افزود: از سال ۱۳۸۵ در حوزه معلولان فعالیت دارد و از زمانی که ۱۴ سال داشته، ریاست هیئت معلولین و جانبازان استان هرمزگان را برعهده داشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان تأکید کرد: معلولیت محدودیت نیست و معلولان استان در حوزه‌های مختلف از جمله هنر، آموزش و ورزش توانمندی‌های بزرگی از خود نشان داده‌اند.

وی افزود : دست‌کم پنج رتبه ملی و یکی دو رتبه جهانی توسط ورزشکاران دارای معلولیت هرمزگان کسب شده است؛ از جمله آقای اسلام جاهلی در رشته قایقرانی و خانم فرزانه اداری در رشته والیبال نشسته.

نماینده مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر بخش قابل توجهی از وقت خود را به دانش‌آموزان استثنایی اختصاص داده و این توجه دلسوزانه جای تقدیر دارد.

مرادی همچنین از معلمان، آموزگاران، اساتید و همه فعالان حوزه آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان استثنایی قدردانی کرد و گفت: خدمات آنان نزد خداوند متعال ارزشمند است.