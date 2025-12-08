فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح برخورد با وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک و توقیف ۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه در ۴۸ ساعته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ"محمدرضا علیزاده" اظهارداشت: طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده در ۴۸ ساعته گذشته در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به مرحله اجراء گذاشته شد.

وی در ادامه افزود: با اجرای این طرح، ماموران انتظامی تعداد ۶۱۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸۰ دستگاه خودروی پلاک مخدوش و فاقد پلاک توقیف و اعمال قانون شده و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: برخورد جدی با وسائط نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش و ناخوانا در دستور کار است و پلیس اجازه نخواهد داد تعداد اندکی از رانندگان قانون گریز با انجام تخلفات و هنجارشکنی‌های خود، موجب بر هم زدن نظم و امنیت ترافیکی سطح معابر شهری شوند.