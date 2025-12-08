مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اعلام کرد که این اداره‌کل بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه اشتغال، تعهد ایجاد پنج هزارو ۴۲۴ فرصت شغلی را تا پایان سال بر عهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی در گردهمایی رؤسای ادارات صمت شهرستان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی حوزه صنعت، معدن، تجارت و اتاق‌های اصناف گفت: حدود ۴۲ درصد از بار اشتغال و تولید کشور بر دوش وزارت صمت است و همین نقش مهم باعث شده این بخش در حوزه اشتغال جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به وجود چالش‌ها در حوزه تولید افزود: عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی کردستان در ماه‌های اخیر امیدوارکننده بوده و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت موجب شتاب‌گیری روند اشتغال‌زایی در سال جاری شده است.

خلیقی هدف‌گذاری اصلی اداره‌کل صمت کردستان را ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و پشتیبانی از کارآفرینان عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس برنامه ابلاغ‌شده، تعهد اشتغال در حوزه صنعت ۱۰۴۵ نفر، در حوزه اصناف ۴۱۲۹ نفر و در بخش معدن ۲۵۰ نفر تعیین شده است.

