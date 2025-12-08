باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مسعود حسنی در بخش مجریان صحنه به پاس خلاقیت هنری، مهارت اجرا و نقش مؤثر در ارتقای نشاط فرهنگی جامعه، رتبه برتر جشنواره را از آن خود کرد.
ششمین جشنواره بینالمللی «ستارههای صحنه» با هدف بزرگداشت فرهنگ و هویت ایرانی و تقویت دوستی میان اقوام و ملل، آذرماه ۱۴۰۴ در کرمان برگزار شد و هنرمندان ۳۰ استان کشور و ۱۵ کشور جهان در آن حضور داشتند.
بخشهای اصلی جشنواره شامل مجریان صحنه، استندآپ کمدی، خوانندگان صحنه، نمایشهای میانپرده کمدی و کودک بود و شرکتکنندگان آثار خود را در قالبهای خلاقانه ارائه کردند.