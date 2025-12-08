باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر مسعود مهدوینیا روز دوشنبه در نشست خبری در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر اهمیت فرهنگسازی دارو و تجویز و مصرف منطقی تاکید و اظهار کرد: استفاده بیرویه دارو علاوه بر اینکه هزینه مالی را بر دوش دولت میگذارد و سلامت جامعه را نیز تهدید میکند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف خودسرانه دارو عوارض جدی به دنبال دارد افزود: استان خوزستان در ۲ شاخص تجویز و مصرف آنتیبیوتیک از متوسط کشوری بالاتر است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی جندی شاپور اهواز درخواستهای بیرویه مردمی برای دریافت آنتیبیوتیک و تحت فشار قرار دادن پزشکان برای تجویز را از جمله دلایل بالارفتن میزان مصرف این ماده دارویی عنوان کرد.
وی از مردم خواست برای کسب اطلاعات مختلف پیرامون مصرف دارو، عملکرد دارو، تداخلات دارویی، نحوه نگهداری ایمن و صحیح دارو با شماره ۱۹۰ تماس حاصل کنند و ار این خدمت رایگان بهرهند شوند.