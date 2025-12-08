طرح مشارکتی «من شهردارم ۴» در منطقه ۱۴ به منظور جلب مشارکت شهروندان برای توسعه محله‌ها و انتخاب پروژه‌های اثربخش شهری آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، امیر شهرابی شهردار منطقه با اشاره به اثرگذاری مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های شهری و نقش کلیدی آنان در مسیر توسعه پایدار گفت: مرحله چهارم طرح من شهردارم بر پایه گفت‌و‌گو و نیازسنجی محلی اجرا می‌شود تا مردم در تصمیم‌سازی‌های شهری نقش مستقیم‌تری داشته باشند.

شهرابی با بیان اینکه این طرح فرصتی برای شنیدن صدای مردم و تبدیل نیاز‌های واقعی محله‌ها به اقدام‌های اجرایی است، افزود: در مرحله جدید، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پیشنهادات شهروندان مستقیماً مبنای تعریف پروژه‌های سال آینده قرار گیرد.

وی در ادامه از عملکرد دوره پیشین این طرح در گوشه و کنار منطهق یاد کرد و افزود:سال گذشته بیش از ۱۱۸ هزار نفر از شهروندان منطقه در طرح من شهردارم مشارکت داشتند و بیش از ۱۳۷ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی بر مبنای نیاز‌های واقعی محله‌ها در سطح منطقه تعریف شد که ۹۰ درصد آنها تاکنون تکمیل یا به مرحله اجرا رسیده و مابقی نیز در حال نهایی‌شدن است. 

شهرابی با بیان اینکه باور به توان مردم، رمز آبادانی شهر است، ادامه داد:برای اجرای این پروژه‌ها که شامل مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی، ورزشی، تفریحی و خدماتی و بالغ بر ۱۸۶ میلیارد تومان برای رفاه تمام اقشار جامعه هزینه شده، نشان داد که با همراهی شهروندان می‌توان تحولات ملموسی در محله‌ها رقم زد. 

شهردار منطقه ۱۴ در جلسه هم‌اندیشی پیرامون اجرای این طرح، بر نقش محوری مشارکت شهروندان در تعریف پروژه‌های آتی تأکید کرد و گفت:
با تخصیص بودجه مطلوب در سال ۱۴۰۵، طرح من شهردارم ۴ را با رویکرد توسعه مشارکت اجتماعی و عدالت‌محوری در توزیع خدمات عمراین و شهری اجرایی می‌کنیم. 
 
شهرابی در پایان این هم اندیشی با تاکید بر اینکه به عنوان خادمان مردم با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت شهروندان، این طرح با توجه به تجربه موفق دوره‌های پیشین، با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه شهرداران نواحی طبق روال پیشین ادامه می‌یابد، از شهروندان متعهد دارالمؤمنین تهران دعوت کرد همچون گذشته با ارائه پیشنهاد‌ها و مشارکت فعال، در پیشبرد این برنامه و آبادانی محله‌های خود سهیم باشند.

