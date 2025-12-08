معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:مهم‌ترین خط قرمز نظام مالی کشور جلوگیری از تبدیل رمزارز و طلا به ابزار پرداخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- نوش‌آفرین مومن‌واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دومین همایش ملی رمزآتی اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال در جهان به مرحله‌ای رسیده که دیگر یک روند جانبی و اختصاصی حوزه فناوری محسوب نمی‌شود و اکنون به زیرساخت اصلی مبادلات، تعاملات اقتصادی و حفظ ارزش در اقتصاد کشورها تبدیل شده است.

 او تأکید کرد که بی‌توجهی یا دیرهنگام‌بودن حکمرانی در این عرصه می‌تواند برای اقتصاد ایران پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

مومن‌واقفی با اشاره به نبود انسجام نهادی در سیاست‌گذاری اظهار داشت که امروز نهادهای متعدد به شکل موازی درباره رمزارز اظهار نظر می‌کنند در حالی که حکمرانی یکپارچه هنوز شکل نگرفته است.

 او افزود:هر دیدگاهی که نسبت به رمزارزها وجود داشته باشد، یک اصل ثابت بین تمام نهادها پذیرفته شده و آن ضرورت حفظ حاکمیت ریال است؛ اصلی که نباید در جریان توسعه فناوری مالی تضعیف شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مهم‌ترین خط قرمز نظام مالی کشور را جلوگیری از تبدیل رمزارز و طلا به ابزار پرداخت عنوان کرد و توضیح داد که برخی روندهای اخیر بازار به سمت خدشه وارد کردن به این اصل رفته‌اند و لازم است این موضوع در صدر توجه تنظیم‌گران قرار گیرد.

 

معاون بانک مرکزی با ارائه تازه‌ترین برآورد از جامعه فعالان این حوزه گفت اکنون نزدیک به پنج میلیون کاربر در کشور به مبادلات رمزارزی مشغول‌اند؛ هرچند ممکن است برخی از این کاربران در چند پلتفرم حساب فعال داشته باشند اما این عدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم دارایی رمزارزی خود را نگهداری می‌کنند.

 

او با اشاره به فعالیت بیش از صد کارگزاری رمزارزی شناسایی‌شده توضیح داد که این مجموعه‌ها پیش از ورود رسمی بانک مرکزی به‌طور آزاد فعالیت داشتند و همین مسئله باعث بروز برخی چالش‌ها از جمله تعارض منابع و تفاوت دیدگاه‌ها شده که بخشی از آن همچنان ادامه دارد.

مومن‌واقفی پیشرفت‌های اخیر در تنظیم‌گری را حاصل دو سال کار مستمر دانست و گفت بسیاری از اقدامات بانک مرکزی در چند ماه گذشته به ثمر رسیده است. او تشکیل شورای راهبردی و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی و رمز را یکی از این تحولات معرفی کرد و افزود تاکنون پنج جلسه این شورا برگزار شده و یک مسیر میان‌بر در بانک مرکزی ایجاد شده تا تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فناوری مالی سریع‌تر انجام شود.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی فقط مسئولیت مبادلات رمزارزی را برعهده دارد و نه همه انواع توکن‌ها بیان کرد انتشار توکن‌هایی با پشتوانه‌ای غیر از طلا، فلزات گران‌بها یا ارز در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد. او همچنین از تدوین سند تأسیس و فعالیت نهادهای امین خبر داد که اکنون در مرحله بررسی کارشناسی است و قرار است ظرف سه ماه آینده ارائه شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آینده نظام پولی و مالی به شکل گسترده تحت تأثیر پدیده‌هایی مانند رمزارز، فعالیت‌های مبتنی بر توکن و حوزه‌های نوظهوری همچون دیفای خواهد بود و سیاست‌گذاری بدون درنظر گرفتن این تحولات ممکن نیست.

 او هشدار داد که اگر تصمیم‌گیری به‌موقع و حکمرانی مناسب شکل نگیرد، جریان جهانی این حوزه کشور را ناخواسته با خود خواهد برد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، رمز ارز
خبرهای مرتبط
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
از بانک مرکزی تنخواه نمیگیریم
آیین‌نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد
برگزاری منظم حراج و پیش‌فروش سکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
آخرین اخبار
وزیر نفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است
افزایش ۳ میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه از پارس جنوبی
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
روند نسبت اعتبار مالیاتی در صورت‌حساب کاغذی از ۱۰۰ درصد به ۸ درصد رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
کاهش اثرات تورمی در اقتصاد کشور از طریق اجرای اجرای مالیات بر سوداگری
۴۶۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شد
چهارمین عملیات بارورسازی ابر‌ها انجام شد
ورود مجلس به افزایش قیمت دلار با دعوت فرزین به کمیسیون+ فیلم
شناسایی بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق‌محور امکان‌پذیر شد
جزئیات انتشار فراخوان جذب ۵۰۰ مدیر در دولت اعلام شد
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
۷۰ میلیون دلاری اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندرامام عرضه می‌شود
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
۲۲ میلیون نفر ایرانی حداقل یک بار وارد معاملات رمز ارز شده‌اند
۱۱ درصد مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد+ فیلم
پیامد‌های افزایش مالیات منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شد
سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
بسته حمایتی ویژه SME‌ها برای سال ۱۴۰۵ تدوین شد
قیمت گذاری بلیت قطار باید عادلانه و متناسب با خدمات باشد
فعالیت زیر زمینی صرافی‌ها حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد
خاک سالم اساس و بنیان سامانه های غذایی پایدار جهان است