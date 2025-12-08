باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد کی‌یف گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه در جریان گفتگوی تیمش با مقامات آمریکایی قرار خواهد گرفت و تمام اسناد مربوط به طرح صلح را دریافت خواهد کرد.

عمروف در تلگرام افزود که وظیفه اصلی تیم مذاکره‌کننده کی‌یف در طول مذاکرات اخیر در آمریکا، دریافت اطلاعات کامل در مورد مکالمات ایالات متحده در مسکو و تمام پیش‌نویس‌های پیشنهادات فعلی بود.

وی گفت: «ما باید به همراه همه شرکا، تمام تلاش خود را برای پایان آبرومندانه این جنگ انجام دهیم.»

منبع: رویترز