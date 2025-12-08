مذاکره‌کننده ارشد کی‌یف گفت که رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه تمام اسناد مربوط به طرح صلح را دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد کی‌یف گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه در جریان گفتگوی تیمش با مقامات آمریکایی قرار خواهد گرفت و تمام اسناد مربوط به طرح صلح را دریافت خواهد کرد.

عمروف در تلگرام افزود که وظیفه اصلی تیم مذاکره‌کننده کی‌یف در طول مذاکرات اخیر در آمریکا، دریافت اطلاعات کامل در مورد مکالمات ایالات متحده در مسکو و تمام پیش‌نویس‌های پیشنهادات فعلی بود.

وی گفت: «ما باید به همراه همه شرکا، تمام تلاش خود را برای پایان آبرومندانه این جنگ انجام دهیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
آخرین اخبار
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول