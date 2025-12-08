باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا اسرائیل حاضر نیست دست از کرانه باختری بکشد؟ + فیلم

رژیم صهیونیستی به کرانه باختری نگاهی امنیتی و اقتصادی دارد و هر تلاشی برای چشم پوشی از این منطقه را از بین می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک سازی، مهمترین ابزار صهیونیست ها برای دستیابی به هدف راهبرد تسلط بر کرانه باختری است. رژیم بسته ای پیچیده از قوانین و اقدامات برای تسهیل حفظ شهرک ها و گسترش آن ها تصویب می کند و روی اراضی دست می گذارد که به بهانه نداشتن مالکیت خصوصی، آن ها را اراضی دولتی اعلام کند.

اما دلیل اینکه رژیم اسرائیل کرانه باختری را رها نمی کند، یک مسئله چند وجهی است و از نظر امنیتی تسلط بر ارتفاعات کرانه باختری عمق دفاعی رژیم را تقویت می کند. همچنین از نظر اقتصادی مخازن کوهستان آب در این منطقه وجود دارد که اسرائیل نمی تواند از آن برای زندگی پایدار برای ایجاد شهرک ها و اشغال کرانه باختری چشم پوشی کند.

