باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با بازگشایی مدارس و اجرای همزمان طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران، بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در استانداری تهران مصوب گردید، پرسشهای زیادی درباره وضعیت تردد سرویس مدارس در این طرح مطرح شد.
سرهنگ کشیر اعلام کرد: برای جلوگیری از ایجاد مشکل در رفتوآمد دانشآموزان، سرویسهای مدارس در صورت داشتن مجوز مشمول جریمه نخواهند شد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ کشیر، با اشاره به اهمیت سرویس مدارس در جابهجایی بخش قابل توجهی از دانشآموزان گفت: این خودروها در صورت احراز مجوز رسمی سرویس مدارس میتوانند در طرح زوج و فرد از درب منزل تردد کنند.
سرهنگ کشیر افزود: آموزش و پرورش موظف است لیست پلاکهای سرویس مدارس را به شهرداری تهران اعلام کند و شهرداری اطلاعات کامل سرویس مدارس را در اختیار پلیس راهور قرار دهد تا امکان برای این دسته از خودروها فراهم شود.
به گفته سرهنگ کشیر، این تصمیم با هدف تسهیل در آمد و شد دانشآموزان و از بین بردن دغدغه خانوادهها اتخاذ شده است. در عین حال، خودروهایی که فاقد مجوز باشند و یا در لیست ارسالی آموزش و پروش و شهرداری قرار نداشته باشند همچنان مشمول اعمال قانون خواهند شد.