وزیر جهاد گفت:تغییرات اقلیمی و افزایش دما نتیجه دستکاری ما در طبیعت است. اگر در جایی ناچار بودیم مسکن بسازیم باید تبعات را بپذیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی خاک گفت: امسال در روز گرامیداشت خاک به وجه جدید آن پرداخته‌ایم. آن هم موضوع شهرها و ارتباط خاک با شهر است.

به گفته وی، کشور همکاری‌های شفاف و دقیقی با نهادهای بین‌المللی از جمله فائو دارد. از این رو، سال گذشته ایران جز منتخبان گرامیداشت خاک به دلیل اهتمام به موضوع خاک داشت.

نوری قزلجه ادامه داد: معتقدم طبیعت عملکرد عادلانه دارد و اگر در جایی تغییراتی ایجاد کنیم بازخورد آن را از طبیعت دریافت می‌کنیم. در نتیجه با دستکاری طبیعت باید پاسخ آن را هم بپذیریم.

وزیر جهاد افزود: در شهری مانند تهران که روزی انبوهی خاک زنده داشت امروز بخش اعظمی از آن به وسیله سیمان و آسفالت پوشانده شده است. به این ترتیب، ارتباط زیر سطح را با دما، تابش، بارش قطع کرده‌ایم که تبعاتی دارد و باید یا جبران کنیم یا با این بحران کنار بیاییم.

وی با بیان اینکه موضوع خاک در شهرها قصه‌ای پر غصه شده است، افزود: تغییرات اقلیمی و افزایش دما نتیجه دستکاری ما در طبیعت است. اگر در جایی ناچار بودیم مسکن بسازیم باید بپذیریم در جایی دیگر دچار چالش می‌شویم.

نوری قزلجه با تأکید بر حفظ خاک زنده و سالم، تصریح کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی آمادگی داریم هر آنچه دانش و داده علمی در اختیار داریم به اشتراک گذاشته و برای جبران پیامدهای امروز دستکاری طبیعت جبران کنیم.

برچسب ها: فرسایش خاک ، تغییرکاربری اراضی
