باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- حجت الاسلام و المسلمین حسینی در این خصوص بیان داشت:دستگاه قضایی با چالش‌های افزایش سالانه حجم ورودی پرونده ها،اطاله دادرسی و کمبود نیروی انسانی و ... مواجه است و در این راستا تقویت فرهنگسازی داوری حرفه‌ای در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به تحمیل هزینه های دادرسی در محاکم قضایی برای مردم ،تصریح کرد:در برنامه عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه،دستگاه قضایی راهکار حل این مشکلات را ایجاد و تقویت نهادهای داوری حرفه ای، میانجیگری ،هیات ‌های صلح و... درنظر گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان افزود:داوران حرفه ای در قالب موسسات داوری در استان فعالیت می کنند و مردم می توانند برای حل و فصل دعاوی حقوقی(اعم از مبایعه نامه،اجاره نامه،قراردادهای تجاری،پیمانکاری و صنعتی،دعاوی خانواده و ...) به این افراد مراجعه کنند و آرای صادر شده توسط داوران حرفه ای مانند آرای محاکم قطعیت دارد و ضمانت اجرای دادگستری است و توسط اجرای احکام دادگستری و ضابطین قضایی اجرا می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد:داوران حرفه ای افرادی ذیصلاح هستند که پس از طی روند آموزش و گزینش،پروانه داوری حرفه‌ای را کسب کرده اند و فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری استان موجود است.

وی افزود:در داوری حرفه‌ای،طرفین می‌توانند به صورت توافقی داور خود را انتخاب کنند که سبب می شود تا در هزینه، وقت و زمان رسیدگی طرفین دعوا صرفه جویی شود .

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر لزوم تسهیل دسترسی و جلب اعتماد عمومی به داوران حرفه‌ای دارای پروانه رسمی قوه قضاییه تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: داوری حرفه‌ای نهادی نوپا در دستگاه قضایی محسوب می‌شود و یک نهاد خصوصی و توافقی برای حل و فصل اختلافات است.