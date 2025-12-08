بارش شدید باران در مدینه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0642\u0641\u0644 \u0648 \u062a\u0631\u062f\u062f \u0631\u0627 \u0633\u062e\u062a \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u200c\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0635\u062d\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0631\u0645 \u0646\u0628\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0647\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0634\u0644\u0648\u063a \u0631\u0627 \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u062e\u0644\u0648\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n