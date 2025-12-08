باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بارش شدید باران در مدینه + فیلم

تصاویری از شدت بارش باران در شهر مدینه منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باران در مدینه درحالی خیابان‌ها را قفل و تردد را سخت کرد که هم‌زمان صحن‌های حرم نبوی را از جمعیت تهی و شهر همیشه شلوغ را آرام و خلوت کرد.

