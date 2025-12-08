باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس گزارش روزنامه This Day به نقل از ژنرال اولوفمی اولوید، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح نیجریه، نیجریه به درخواست دولت بنین پس از کودتای نافرجام، نیرو به کشور همسایه اعزام کرده است.

دولت نیجریه رویداد‌های بنین را چالشی مستقیم برای دموکراسی، نظم قانون اساسی و مردم بنین می‌داند که پیوسته تعهد خود را به روند سیاسی مسالمت‌آمیز نشان داده‌اند.

دولت بنین از نیجریه درخواست کرد تا جت‌های جنگنده را برای تأمین امنیت حریم هوایی این کشور و کمک به خروج رهبران کودتا از ساختمان تلویزیون ملی و اردوگاه نظامی که در آن سنگر گرفته بودند، مستقر کند. ابوجا همچنین درخواستی برای اعزام نیروی زمینی دریافت کرد. تعداد دقیق جت‌ها و اندازه نیرو‌های زمینی فاش نشده است.

دیگر اعضای جامعه اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا (ECOWAS) - از جمله سیرالئون، غنا و ساحل عاج - نیز نیرو‌هایی را به بنین اعزام کرده‌اند. این بلوک منطقه‌ای در مجموع شامل ۱۲ ایالت است.

صبح زود یکشنبه، گروهی از نظامیان به رهبری سرهنگ دوم پاسکال تیگری ساختمان شرکت پخش بنین را در کوتونو، بزرگترین شهر این کشور تصرف کردند. تیگری به صورت زنده از استودیو پخش برنامه داشت و اعلام کرد که یک کمیته نظامی قدرت کامل را در کشور به دست گرفته و رئیس جمهور پاتریس تالون را از سمت خود برکنار کرده است.

همزمان با تصرف ساختمان ایستگاه تلویزیونی، شورشیان تلاش کردند تا محل اقامت رئیس دولت را تصرف کنند، اما موفق نشدند.

واحد‌های گارد ملی وفادار به قانون اساسی، ساختمان ایستگاه تلویزیونی را که رهبران کودتا از آن به عنوان مقر خود استفاده می‌کردند، بازپس گرفتند. چهارده نفر دستگیر شدند، در حالی که برخی از شورشیان از جمله تیگری، فرار کردند و اکنون تحت تعقیب هستند.

پاتریس تالون، رئیس جمهور بنین در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت اعلام کرد که تلاش برای کودتا سرکوب شده است.

منبع: تاس