باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -محمد بیانی گفت:در پی گزارش مردمی و با همکاری ماموران کلانتری ۱۱ امام خمینی(ره)، ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست موفق شدند دو فرد متخلف را که اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند شناسایی و دستگیر کنند.

بیانی گفت: در این عملیات ۹ قطعه سهره طلایی از گونه‌های باارزش پرندگان کشف و ضبط شد.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، ابزار صید غیرمجاز شامل یک قبضه سلاح سرد، تور زنده‌گیری، اسپیکر تقلید صدا، قفس، فلاش و سایر تجهیزات نیز کشف شد.

رئیس اداره محیط‌زیست هوراند ادامه داد: با دستور مقام قضایی ۹ قطعه سهره طلایی پس از اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شدند.

وی گفت:پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.