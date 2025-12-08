شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن زنان روستایی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشایر و روستائیان از جمله مهم‌ترین اقشاری هستند که در چرخه اقتصادی کشور؛ نقشی موثری دارند و به عنوان نیروی محرک جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین به منظور حمایت از این قشر زحمکش صندوق بیمه اجتماعی برای آنها راه اندازی شد. اما بر اساس زنان روستایی با سن ۶۰ سالگی به بازنشستگی می‌رسند.
اما با توجه به سختی و مرارت‌های این قشر زحمتکش شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی این قشر زحمتکش اقدام کنند. 

متن پیام شهروندخبرنگار

زنان را لطفا در روستا با سن ۶۰ و ده سال پرداخت بیمه بازنشسته کنید، آنها قشر زحمتکش روستایی هستند وکار این زنان روستا جز مشاغل سخت حساب می‌شود، خداراخوش نمیاید، لطفا پیگیری کنید.

 

برچسب ها: زنان روستایی ، سن بازنشستگی ، سوژه خبری
