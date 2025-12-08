مدیرکل صداوسیما گلستان گفت: ما در استان گلستان ظرفیت قابل توجهی برای تولید فیلم، سریال و تله فیلم داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - رسول شکرینیا، مدیرکل صداوسیما گلستان درباره ظرفیت این استان برای تولید فیلم و سریال و حجم آثار تولید شده از این خطه گفت: ما در استان گلستان ظرفیت قابل توجهی برای تولید فیلم، سریال و تله فیلم داریم. خوشبختانه سه سریال و مینی سریال در قالب «ایران جان» از شبکههای ملی در حال پخش است و سایر سریالها هم در روزهای آتی پخش خواهد شد. ما به تمام شبکهها اعلام کردهایم تا همکاران سریالهای خود را تولید کنند و ما به آنها کمک کنیم. در حال حاضر، بعضی سریالهای ملی در گلستان در حال پیش تولید است. ما تمام امکانات خود را برای تولید فاخر این سریالها بکار گرفتهایم.
مدیرکل صداوسیما گلستان با اشاره به اینکه در این استان بیش از ۵۰ لوکیشن قابل توجه برای سریالسازی، تله فیلم و فیلم سینمایی وجود دارد، افزود: ما در صداوسیما با همکاری تمام دستگاهها و مسئولین استان به این مهم توجه کردهایم. «ایران جان» هم فرصت ویژهای برای معرفی استان گلستان و به ویژه ظرفیتهای روستایی، گردشگری، تفریحی و توریستی دارد، که انشاءالله بعد از برگزاری این رویداد شاهد حجم زیادی از فیلم، سریال و تله فیلم باشیم.
شکرینیا به حجم آثار تولید شده در گلستان اشاره کرد و گفت: حجم تولید سریال و تله فیلم در مرکز گلستان زیاد است، ولی تاکنون هشت تله فیلم و سه سریال از شبکههای ملی پخش خواهد شد. علاوهبر آن، هزاران مستند و فیلر برای پخش در ایام «ایران جان» در نظر گرفته شده است.