وزیر صمت گفت:تخصصی کردن و مجتمع کردن فعالیت‌ها یکی از ماموریت‌های بزرگی است که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمد اتابک وزیر صمت در همایش صنایع کوچک اظهار داشت:  باید به یاد داشته باشیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که بنگاه‌ها به یک مرحله‌ای برسند که کار آنها نتیجه‌بخش باشد.

وی ادامه داد:یکی از مباحث کلیدی در این راستا، خوشه‌های صنعتی است که ما در برنامه هفتم به آن تأکید داریم. این خوشه‌های صنعتی با همکاری تمامی بخش خصوصی برای توسعه و ارتقای کسب و کارهای کشور تدوین شده است.

وی ادامه داد: تخصصی کردن و مجتمع کردن فعالیت‌ها یکی از ماموریت‌های بزرگی است که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است

او بیان کرد: برنامه سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور به تصویب هیئت  دولت رسیده و آقای  عارف آن را ابلاغ کرده‌اند. بحث خوشه‌های صنعتی کشور نیز به همین نتیجه رسیده و ابلاغ شده است.

او بیان کرد:امروز، دو بخش تأثیرگذار از لحاظ سیاستگذاری بر روی بنگاه‌ها، الحمدلله هر دو این موارد انجام شده است. امیدوار هستیم که این دو سند مهم شرایط بنگاه‌ها را در وضعیت بهتری قرار دهد. رویکرد ما این است که به طور مرتب این بنگاه‌ها را رصد کنیم.

اتابک افزود: آنچه امروز ملموس است، این است که ۱۰۰ بنگاه اول SME وقتی توسط شما رتبه‌بندی می‌شوند و مجموعه شما، آقای انصاری و شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهید، می‌توانیم از این مسیر خروجی‌های لازم را برای ارتقاء بنگاه‌ها و برطرف کردن مشکلاتشان استفاده کنیم.

او گفت: ما هنوز امیدواریم که ورودی اصلی این سیاست‌های کلی، خروجی رتبه‌بندی شما باشد و بتوانیم از این رتبه‌بندی برای برطرف کردن نقص‌هایی مانند منابع و بقیه موارد استفاده کنیم. برای موفقیت، نیاز داریم که شما عزیزان همراه باشید؛ اگر بنگاه‌ها همکاری نکنند، قطعاً همه این موارد تنها در حد کتابخانه‌ها باقی خواهد ماند.

او بیان کرد: ما اعتقاد داریم که حتماً باید صاحبان بنگاه‌ها، مدیران شهرک‌ها و همه عزیزانی که ذینفع هستند در این کار، همراهی کنند. انشالله ما بتوانیم آن بخشی که کار دولت بوده را انجام دهیم و در مرحله نهایی با کمک شما این موارد را اجرایی کنیم. 

وی ادامه داد : اجازه دهید که در بنگاه‌ها، پذیرش فناوری وجود داشته باشد، ارتقا استانداردها در دستور کار قرار گیرد و صادرات محور کردن تمامی بنگاه‌ها نیز مدنظر باشد. در انتها، من می‌خواهم از همه عزیزانی که مجدد زحمت این کار را کشیده‌اند، تشکر کنم. 

او گفت: این شبکه زمانی قدرتمند خواهد بود که بنگاه‌ها هم نوآور، هم رقابت‌پذیر و هم صادرات محور باشند و انشالله این موارد در لوحه اصلی کار شما قرار بگیرد.

 

برچسب ها: وزیر صمت ، تجارت
