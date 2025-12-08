باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گلستان؛ بهشت زنبورداری + فیلم

استان گلستان با ۳۵۰ هزار کلونی زنبور علاوه بر تولید عسل در زمینه تکثیر ملکه و صادرات ژل رویال هم فعال هست.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان با دارا بودن بیش از ۳۵۰ هزار کلونی زنبور عسل، یکی دیگر از قطب‌های مهم این صنعت است.

محصول شاخص این منطقه، عسل نمدار است که از شهد درختان نمدار در جنگل‌های هیرکانی به دست می‌آید. 

 

