گلستان؛ بهشت زنبورداری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f5\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0644\u0648\u0646\u06cc \u0632\u0646\u0628\u0648\u0631 \u0639\u0633\u0644\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u0637\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u060c \u0639\u0633\u0644 \u0646\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f \u062f\u0631\u062e\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0645\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0631\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f.\u00a0\n\u00a0\n