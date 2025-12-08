باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت روز دانشجو رویداد «مغزهایی که در چمدان جا نشد» با همکاری مشترک موسسه دوزیست و کانون اندیشه جوان روز سهشنبه ۱۸ آذر برگزار میشود.
در این رویداد که محوریت اصلی آن مهاجرت است، مهاجرت در قاب سینما با اکران فیلم «بدرود پاریس» به کارگردانی محمدابراهیم شهبازی و در قاب ادبیات با کتاب «آذرباد» نوشته نسیم مرعشی بررسی میشود که سمیه سادات حسینی به عنوان کارشناس کتاب و محمد ابراهیم شهبازی به عنوان کارگردان از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ این محتواها را بررسی میکنند.
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ پنل گفتوگوی دانشجویان برگزار میشود.
در ادامه مراسم نیز سیدجواد میری، جامعهشناس و مهرداد عربستانی انسانشناس از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ به بررسی ریشهها فرهنگی مهاجرت میپردازند.
این برنامه با محوریت بررسی ریشههای ذهنی و فرهنگی کوچ ایرانیان و با همکاری کانون مطالعات فیلم دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سالن ابنخلدون برگزار میشود.