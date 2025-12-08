در سالهای اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی، خرید اقساطی به یکی از محبوبترین روشها برای تأمین نیازهای خانه تبدیل شده است. دیگر نیازی نیست برای تهیه یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی یا جهیزیه کامل، تمام پول را یکجا پرداخت کنید. فروشگاههای معتبر تهران اکنون طرحهای متنوعی از اقساط بدون پیشپرداخت تا ۶۰ ماهه، با کارمزد پایین، بدون ضامن یا با اعتبار بانکی ارائه میدهند. رسانه حرف تو پس از بررسی دقیق نظرات کاربران، شرایط واقعی فروشگاهها و تجربه خرید مشتریان، هفت فروشگاه برتر و قابلاعتماد را که هم شرایط ویژه اقساطی دارند و هم خدمات پس از فروش، گارانتی معتبر و ضمانت اصالت کالا ارائه میکنند، به شما معرفی میکند تا با خیال راحت و بدون دغدغه مالی، خانه رویاهایتان را بسازید.
لیست زیر براساس محبوبیت فروشگاه بین کاربران انتخاب شده اند:
شهر لوازم خانگی با بیش از ۱۵ سال سابقه، بزرگترین و معتبرترین مجموعه فروش اقساطی لوازم خانگی در تهران است که در غرب تهران واقع شده و امکان خرید را هم بهصورت حضوری در فروشگاه و هم آنلاین از طریق سایت رسمی فراهم کرده است. این فروشگاه تنها جایی است که واقعاً بدون یک ریال پیشپرداخت، بدون ضامن، بدون چک و بدون مراجعه به بانک، لوازم خانگی را در اقساط ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ماهه عرضه میکند. تمامی برندهای معتبر ایرانی و خارجی (اسنوا، پاکشوما، دوو، الجی، سامسونگ، بوش و …) با گارانتی اصلی و خدمات پس از فروش موجود است. کافی است به سایت shahrkhanegi.com مراجعه کنید.
تلفن: 1655
آدرس: تهران، بعد از میدان آزادی، مقابل تهرانسر
اینستاگرام: shahr.khanegi
دهکده اقساط در میدان ولیعصر با ارائه شرایط انعطافپذیر شناخته میشود. تنها ۱۰ درصد پیشپرداخت نیاز دارد و اقساط را از ۱۲ تا ۶۰ ماهه با شرایط بانکی ارائه میدهد. نکته ویژه این مجموعه امکان دریافت اعتبار از شرکتهای باجت، مانیسا، تکنوپی، دیجیشهر، دیجی پی، کیمهر و کالاپی و حتی دریافت وام نقدی بدون خرید کالا است.
آدرس: میدان ولیعصر، کوچه شقایق، کوچه سوم، پلاک ۵
تلفن: ۰۹۹۳۹۵۷۰۷۷۳ یا ۰۹۳۶۷۸۴۷۸۶۱
اینستاگرام: tallagandom
یاس گروپ با شعبه اصلی در نارمک و داشتن شعبات متعدد در سراسر تهران یکی از معتبرترین نامها در فروش اقساطی لوازم خانگی است. این فروشگاه شرایط ویژه اقساطی همراه با گارانتی معتبر، خدمات پس از فروش قوی و ضمانت ۱۰۰ روزه مرجوعی کالا ارائه میدهد. مشتریان یاس از تنوع بالای برندها و مشاوره حرفهای بهرهمند میشوند.
آدرس: نارمک، پلاک ۷۰۹، بین میدان هفت حوض و چهارراه سرسبز
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۱۳۱۳
پیج اینستاگرام: yassgroup.official
فروشگاه مادر امکان خرید اقساطی بلندمدت را به سراسر ایران ارائه میدهد. کارمزد بسیار پایین ۱.۵ درصد، ارائه برگه گارانتی رسمی و تضمین اصالت کالا از نقاط قوت این مجموعه است. مادر برای کسانی که در شهرستانها هستند و میخواهند از فروشگاه معتبر تهران خرید کنند گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
آدرس: خیابان جمهوری، ضلع شمال، میان خیابان ابوریحان و فلسطین، پلاک ۸۸۵
تماس: ۰۹۱۲۳۳۹۵۳۴۵ – ۰۹۱۲۱۷۷۵۶۸۷ و ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۱۸
اینستاگرام:lavazemkhanegi_madar_iran
فروشگاه روحی به خاطر شرایط ویژه اقساطی و خدمات پس از فروش طولانیمدت بسیار محبوب است. این مجموعه تا ۱۰ سال گارانتی موتور یخچال و لباسشویی و ضمانت ۱۰۰ روزه مرجوعی ارائه میدهد. تضمین اصالت کالا و مشاوره رایگان قبل از خرید از دیگر مزایای روحی است. اگر اولویت شما گارانتی طولانی و اطمینان از کیفیت محصول است، روحی انتخابی مطمئن خواهد بود.
آدرس: نارمک، فرجام غربی، میان خیابانهای نیرو دریایی و فرجام، پلاک ۱۰۲۴.
تماس: ۰۹۱۹۴۴۵۴۰۲۰
دیجیشهر بهعنوان یک استارتاپ لندتک وابسته به بانک شهر از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اعتبار بانکی بالا، ضمانت ۷ روزه مرجوعی و تسهیلات آسان را تضمین میکند. دفتر مرکزی در طرشت (ایستگاه نوآوری شریف) قرار دارد و امکان خرید اعتباری از صدها فروشگاه معتبر را فراهم میکند. اگر امنیت مالی و اعتبار بانکی برایتان مهم است، دیجیشهر یکی از مطمئنترین گزینههاست.
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۱۰۲۲
اینستاگرام:dgshahr
کالا قسط بزرگترین فروشگاه اینترنتی خرید اقساطی لوازم خانگی در ایران است که با حکمت کارت، کرامت کارت، چک صیادی، بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان (اتما) و بیمه ملت کار میکند. بسیاری از طرحها بدون پیشپرداخت و ضامن هستند و تحویل درب منزل در سراسر کشور انجام میشود. تنوع بسیار بالای محصولات و امکان بازپرداخت کوتاه و بلندمدت از ویژگیهای بارز آن است.
آدرس: خیابان بهشتی، پلاک ۲۰
تلفن: ۰۲۱۴۲۲۴۹۹۹۹
اینستاگرام:kala.ghesti
بله، شهرلوازم خانگی، فروشگاههای مادر، کالا قسط و دیجیشهر به تمام نقاط ایران ارسال دارند. بقیه معمولاً فقط تهران و حومه را پوشش میدهند.
معمولاً ابتدا اخطار پیامکی و تلفنی میدهند. در صورت عدم پرداخت، اقدامات قانونی از طریق اجرای ثبت یا دادگاه انجام میشود.
بله، همه فروشگاههای معرفیشده گارانتی معتبر شرکتهای اصلی (اسنوا، سام، الجی، بوش و …) ارائه میدهند. روحی و یاس تا ۱۰ سال گارانتی موتور یخچال و لباسشویی دارند.
رسانه حرف تو با بررسی دقیق نظرات کاربران و تجربه واقعی مشتریان، هفت فروشگاه برتر لوازم خانگی برای خرید اقساطی را معرفی کرده است که هم گارانتی معتبر، ضمانت اصالت کالا و خدمات پس از فروش دارند و هم شرایط اقساطی منعطفی ارائه میدهند. از شهر لوازم خانگی و دهکده اقساط گرفته تا دیجیشهر و کالا قسط، هر کدام مزایای خاص خود را دارند و تجربه خرید راحت و مطمئن را برای مشتریان فراهم میکنند.