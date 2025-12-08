سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر با حضور هیئتی از پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در بغداد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، برای شرکت در سومین کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر وارد بغداد شد و در بدو ورود در فرودگاه مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفت.

این کنفرانس با شعار "دست در دست یکدیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر" برگزار و محور اصلی آن بررسی راهکار‌های تقویت همکاری، تبادل اطلاعات و مقابله هماهنگ با شبکه‌های قاچاق در سطح منطقه است.

شرکت در نشست‌های پیش بینی شده در کنفرانس مذکور، ارائه گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، دیدار‌های دوجانبه‌ای با روسای پلیس شرکت کننده و ... از جمله برنامه‌هایی است که در حاشیه این اجلاس صورت می‌گیرد.

کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر بغداد با حضور نخست وزیر و وزیر کشور عراق و نمایندگانی از ایران، پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، لبنان، لیبی، امارات متحده عربی و کویت از ۱۶ آذرماه به مدت دو روز در بغداد آغار شده است.

منبع: فراجا

۱۳:۵۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
۷۰درصدقاچاق وشوتیهاوحمل مواددرسراسرراهای استان فارسه مخصوصاجاده شیرازیه عسلیویه وبندرکنگان ولامرد۱۵ساله باسرعتهای بیحدواویلاست انشاالله پیگیرورسیدگی کامل تشکر
