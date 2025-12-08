دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال از روز سه شنبه با ۴ دیدار آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در هفته سیزدهم از روز سه شنبه ۱۸ آذر با ۴ دیدار آغاز می‌شود و در مهمترین بازی تیم‌های پیکان و پرسپولیس در تهران و ذوب آهن و تراکتور در اصفهان به مصاف هم می‌روند.

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

*شمس آذر قزوین-گل گهر سیرجان
داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و مهدی جبرئیلی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: حامد سیری

*ذوب آهن اصفهان-تراکتور تبریز
داور: حسن اکرمی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: میثم حیدری کمک: بهمن عبداللهی

*پیکان-پرسپولیس
داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، حمید نادری و محمدعلی صلاحی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: سیدحسین حسینی

*استقلال خوزستان-خیبر خرم آباد
داور: میثم عباسپور کمک‌ها: دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: مهرداد خسروی

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

*فجر سپاسی شیراز-چادرملوی اردکان
داور: حسین زمانی کمک‌ها: احمد سلطانی، رضا حیدری و رضا مرادی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: احمد محمدی کمک: علی احمدی

*آلومینیوم اراک-سپاهان
داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا مرادی، مرتضی سلمان نژاد و شبیر بهروزی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: میثم حیدری کمک: ناصر جنگی

*مس رفسنجان-فولاد خوزستان
داور: امیر ایار کمک‌ها: فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی

*استقلال-ملوان بندر انزلی
داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی و کیوان علی محمدی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: وحید زمانی کمک: غلامرضا ادیبی

