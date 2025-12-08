باشگاه خبرنگاران جوان - مریم مفتاحی اظهارکرد: طی بازدید مشترک نمایندگان سازمان بازرسی، شرکت آب و فاضلاب و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، عملکرد تصفیهخانه فاضلاب روستای انباج و وضعیت شبکه فاضلاب سایر روستاهای حوضه سد لتیان بررسی شد.
به گفته وی، تصفیه خانه انباج با ظرفیت روزانه حدود ۱۰۰ مترمکعب اکنون در حال بهره برداری است و فاضلاب ۷۰ واحد مسکونی را پوشش میدهد. تکمیل شبکه فاضلاب سایر روستاهای این حوضه باید بدون تأخیر انجام و گزارش پیشرفت کار بهطور مستمر ارائه شود.
رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند همچنین به بازدید از تصفیه خانه فاضلاب رسنان و لواسان بزرگ اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف پوشش جمعیتی حدود ۶۵۰۰ نفر طراحی شده است و در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت دارد و با وجود خرید بخش عمده تجهیزات، کمبود اعتبار حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی مانع بهره برداری نهایی شده است.
مفتاحی تأکید کرد: در صورت تأمین بودجه، امکان اتمام پروژه تا پایان سال وجود دارد و دستگاههای مسئول باید روند تأمین اعتبار را تسریع کنند.
این مقام مسئول درباره وضعیت پروژه تصفیه خانه شمشک و دربندسر نیز توضیح داد: این طرح با ظرفیت روزانه ۳۲۶۰ مترمکعب و برای پوشش حدود ۶۰۰ نفر طراحی و در بازدید اخیر و نشست مشترک با شهرداری، نیاز مالی طرح بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
وی تصریح کرد: تعیین مدل مالی نهایی و تأمین منابع باید با همکاری شهرداری، شورای شهر و دستگاههای متولی هرچه سریعتر انجام شود تا اجرای پروژه از رکود خارج شود.
مفتاحی در پایان با بیان اینکه آلودگیهای جاری در حوضه سد لتیان تهدید مستقیم برای منابع آب شرب استان تهران است، خاطرنشان کرد: رفع موانع مالی و سرعتبخشی به احداث و بهره برداری این تصفیه خانهها اقدامی ضروری و غیرقابل تعویق است و همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی و نظارتی نقش تعیین کنندهای در تحقق این هدف دارد.
منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران