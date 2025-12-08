باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار شهر با اشاره به آغاز اجرای طرح لایروبی انهار از ابتدای مردادماه اظهار کرد: طرح لایروبی انهار روباز در محدوده ۲۲ منطقه تهران و سراسر پهنه جغرافیایی شهر ابلاغ شده است. مناطق نیز با توجه به وسعت و حجم کار، برنامه زمانبندی دقیق خود را ارائه کردند و خوشبختانه طبق همین برنامه، عملیات با موفقیت پیش رفت.
وی افزود: با توجه به شروع فصل خزان، این طرح را مجدداً تمدید کردیم تا رسوبات، ضایعات حاصل از هرس درختان و برگهایی که در انهار جمع میشود بهصورت موثرتر و ویژهتر پاکسازی شود. این فعالیتها از پنجمین ماه سال تاکنون بدون وقفه در حال انجام است.
جعفری با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی درباره آغاز بارشها از امروز-دوشنبه، ۱۷ آذرماه۱۴۰۴- اظهار کرد: از چهارشنبه هفته گذشته که این هشدارها صادر شد، نیروهای ما اجرای طرح را با حساسیت بیشتری دنبال کردند. اکنون تمامی نیروهای خدمات شهری در سطح مناطق فعال هستند و گزارشها روزانه در حال ارسال و ارزیابی است. همچنین اداره کل خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند و مدیران حوزه خدمات شهری این روند را بهطور مستمر رصد میکنند.
جعفری درباره تجهیزات و نیروهای حاضر در طرح توضیح داد: کلیه نیروهای پاکبان و پیمانکاران و... که در مناطق حضور دارند در این عملیات مشارکت دارند. خودروهای مکانیزه و جنتکسها در پهنه شمالی، جنوبی و دیگر نقاط شهر مستقر شدهاند. در صورت نیاز نیز مکندههای سازمان پسماند اعزام میشوند. همچنین در مسیرهایی که به دلیل طول زیاد انهار یا پیچوخمها دچار گرفتگی هستند، از تجهیزات کجبی و دوشاخ برای بیرونکشیدن رسوبات استفاده میکنیم.
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران ضمن ابراز امیدواری نسبت به وقوع بارشهای مفید و بدون ایجاد مشکل برای شهروندان گفت: اگر موردی از چشم عوامل شهرداری دور ماند، خواهش ما این است که شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: عملیات لایروبی نیازمند همراهی همیشگی شهروندان است. خواهشمندیم ضایعات و زبالهها داخل انهار ریخته نشود. مجموعه خدمات شهری با تمام ظرفیت و آمادگی کامل در حال فعالیت است و امیدواریم ضمن بهرهمندی از بارشها، از تنشهای کمآبی نیز عبور کنیم.