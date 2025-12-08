باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم روز حسابدار سه انتظار کلیدی خود را از فعالان این حوزه را اعلام کرد و تأکید کرد که اصلاحات در حوزه حسابداری و حسابرسی، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت برای ریشه‌کنی چالش‌های ساختاری اقتصاد خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش حیاتی حسابداران، سه مطالبه اساسی را مطرح کرد:پایبندی بی‌تعارف به صداقت حرفه‌ای: که نتیجه مستقیم آن مقابله مؤثر با فساد خواهد بود.

او بیان کرد:روحیه یادگیری مداوم برای به‌روز بودن مستمر و تحقق تحولات مورد نظر در این حوزه لازم است

وی این مورد را کاری بسیار سخت دانست گفت:که جامعه حرفه‌ای حسابداری سابقه‌ای قوی در این زمینه دارد و امیدواری کرد که اشکالات از سمت بدنه سیاست‌گذار که کمتر به گزارشات توجه می‌کرد، برطرف شود.

مدنی‌زاده یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ساختاری و نهادی مسئله تورم بالای کشور را حوزه حسابداری و حسابرسی دانست که به اعتقاد وی، توجه کافی به آن نشده است: «ما در سطح حاکمیت کم توجهی کرده‌ایم؛ گزارش‌ها می‌آمد اما سرسری از کنارشان می‌گذشتیم. ما باید در این حوزه بسیار توجه کنیم و خودمان را با استانداردهای بین‌المللی به‌روز کنیم.»

وی تاکید کرد که فرآیندهای سنتی دیگر کار نمی‌کنند؛ این فرآیندها متعلق به قانون تجارت صد سال پیش هستند، در حالی که دنیا تغییر کرده است. «اگرچه قانون تجارت ما نیز باید اصلاح شود، اما سیستم‌های گزارشگری مالی حد واسطی هستند که می‌توانند ما را سریع‌تر با دنیای مدرن مرتبط سازند تا ناکارایی‌ها تجمیع نشود و نهایتاً به رشد پایین و تورم بالا منجر نگردد.»

وزیر اقتصاد تأکید که اهمیت حوزه حسابرسی و جامعه حسابداری نزد وزارت امور اقتصاد بسیار بالا بوده و این اصلاحات به عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه در دوره مسئولیت دولت در نظر گرفته شده است.

نقش محوری وزارت اقتصاد در اصلاحات نهادی

مدنی مدنی‌زاده مأموریت وزارت اقتصاد را در دو حوزه تعریف کرد: «نخست، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که نقش محوری در تیم اقتصادی دولت دارد و دوم، اصلاحات نهادی و ساختاری که زیربنای اقتصاد کشور است و عمدتاً در دل این وزارتخانه اتفاق می‌افتد. اگر حکمرانی اقتصادی ما اشکالی دارد، ایرادات ساختاری نهادی آن به اینجا برمی‌گردد.»

وی ادامه داد: «یکی از محوری‌ترین ابعاد نهادی و ساختاری مؤثر در وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه حسابداران و حسابرسی در کشور است که در ارتباط مستقیم با وزارت اقتصاد قرار دارد.»

ریشه تحول اقتصادی در شخصیت حقوقی و بانک

وزیر اقتصاد در تبیین اهمیت تاریخی حسابداری اظهار داشت: «رشد اقتصادی بشر در دنیای مدرن از دو نقطه آغاز شد؛ یکی زمانی که بشر به سمت شکل‌دهی شخصیت‌های حقوقی رفت و دوم، خلق بانک به عنوان ریشه. وقتی ریشه‌ها را بررسی می‌کنیم، این دو نقطه، جایی است که تحول اساسی شکل گرفت.»

به گفته وی، با شکل‌گیری شخصیت حقوقی، بحث محاسبات مالی و حسابداری به تبع آن شکل گرفت تا بتواند مفهوم واقعی شخصیت حقوقی را شکل دهد و ریشه دانش حسابداری از اینجا شکل می‌گیرد. «استانداردهای حسابداری هستند که کمک می‌کنند اهداف مترتب بر این شکل‌گیری‌ها به منصه ظهور برسد.»

وزیر اقتصاد بر نقش مستقیم حسابداری دقیق در کارایی و عدالت تأکید کرد: «نقش جامعه حسابداران و حسابرسی، و تعهد به مجموعه‌ای از استانداردهای داخلی و بین‌المللی، نقشی است که در کارایی اقتصاد، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد بازی می‌کند. فساد، کارایی و عدالت را از بین می‌برد و این مبارزه با فساد اتفاق نمی‌افتد، مگر با حضور شما حسابداری دقیق و حسابرسی دقیق کمک می‌کند به اینکه کارایی در مجموعه شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت ما اتفاق بیفتد.»