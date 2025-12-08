وزیر اقتصاد وداریی گفت:حسابداران باید جرات گفتن حقیقت را داشته باشند چراکه بدنه سیاست‌گذار کمتر به گزارشات حسابداران توجه می‌کنند و باید در این رویه تغییر ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم روز حسابدار سه انتظار کلیدی خود را از فعالان این حوزه  را اعلام  کرد و تأکید کرد که اصلاحات در حوزه حسابداری و حسابرسی، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت برای ریشه‌کنی چالش‌های ساختاری اقتصاد خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش حیاتی حسابداران، سه مطالبه اساسی را مطرح کرد:پایبندی بی‌تعارف به صداقت حرفه‌ای: که نتیجه مستقیم آن مقابله مؤثر با فساد خواهد بود.

او بیان کرد:روحیه یادگیری مداوم برای به‌روز بودن مستمر و تحقق تحولات مورد نظر در این حوزه لازم است 

 وی این مورد را کاری بسیار سخت دانست  گفت:که جامعه حرفه‌ای حسابداری سابقه‌ای قوی در این زمینه دارد و امیدواری کرد که اشکالات از سمت بدنه سیاست‌گذار که کمتر به گزارشات توجه می‌کرد، برطرف شود.

 مدنی‌زاده یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ساختاری و نهادی مسئله تورم بالای کشور را حوزه حسابداری و حسابرسی دانست که به اعتقاد وی، توجه کافی به آن نشده است: «ما در سطح حاکمیت کم توجهی کرده‌ایم؛ گزارش‌ها می‌آمد اما سرسری از کنارشان می‌گذشتیم. ما باید در این حوزه بسیار توجه کنیم و خودمان را با استانداردهای بین‌المللی به‌روز کنیم.»

وی تاکید کرد که فرآیندهای سنتی دیگر کار نمی‌کنند؛ این فرآیندها متعلق به قانون تجارت صد سال پیش هستند، در حالی که دنیا تغییر کرده است. «اگرچه قانون تجارت ما نیز باید اصلاح شود، اما سیستم‌های گزارشگری مالی حد واسطی هستند که می‌توانند ما را سریع‌تر با دنیای مدرن مرتبط سازند تا ناکارایی‌ها تجمیع نشود و نهایتاً به رشد پایین و تورم بالا منجر نگردد.»

وزیر اقتصاد تأکید که اهمیت حوزه حسابرسی و جامعه حسابداری نزد وزارت امور اقتصاد بسیار بالا بوده و این اصلاحات به عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه در دوره مسئولیت دولت در نظر گرفته شده است.

نقش محوری وزارت اقتصاد در اصلاحات نهادی

 مدنی مدنی‌زاده مأموریت وزارت اقتصاد را در دو حوزه تعریف کرد: «نخست، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که نقش محوری در تیم اقتصادی دولت دارد و دوم، اصلاحات نهادی و ساختاری که زیربنای اقتصاد کشور است و عمدتاً در دل این وزارتخانه اتفاق می‌افتد. اگر حکمرانی اقتصادی ما اشکالی دارد، ایرادات ساختاری نهادی آن به اینجا برمی‌گردد.»

وی ادامه داد: «یکی از محوری‌ترین ابعاد نهادی و ساختاری مؤثر در وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه حسابداران و حسابرسی در کشور است که در ارتباط مستقیم با وزارت اقتصاد قرار دارد.»

ریشه تحول اقتصادی در شخصیت حقوقی و بانک

وزیر اقتصاد در تبیین اهمیت تاریخی حسابداری اظهار داشت: «رشد اقتصادی بشر در دنیای مدرن از دو نقطه آغاز شد؛ یکی زمانی که بشر به سمت شکل‌دهی شخصیت‌های حقوقی رفت و دوم، خلق بانک به عنوان ریشه. وقتی ریشه‌ها را بررسی می‌کنیم، این دو نقطه، جایی است که تحول اساسی شکل گرفت.»

به گفته وی، با شکل‌گیری شخصیت حقوقی، بحث محاسبات مالی و حسابداری به تبع آن شکل گرفت تا بتواند مفهوم واقعی شخصیت حقوقی را شکل دهد و ریشه دانش حسابداری از اینجا شکل می‌گیرد. «استانداردهای حسابداری هستند که کمک می‌کنند اهداف مترتب بر این شکل‌گیری‌ها به منصه ظهور برسد.»

 وزیر  اقتصاد بر نقش مستقیم حسابداری دقیق در کارایی و عدالت تأکید کرد: «نقش جامعه حسابداران و حسابرسی، و تعهد به مجموعه‌ای از استانداردهای داخلی و بین‌المللی، نقشی است که در کارایی اقتصاد، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد بازی می‌کند. فساد، کارایی و عدالت را از بین می‌برد و این مبارزه با فساد اتفاق نمی‌افتد، مگر با حضور شما  حسابداری دقیق و حسابرسی دقیق کمک می‌کند به اینکه کارایی در مجموعه شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت ما اتفاق بیفتد.»

 

 

برچسب ها: رشد اقتصادی ، حسابداری
خبرهای مرتبط
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
آخرین اخبار
وزیر نفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است
افزایش ۳ میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه از پارس جنوبی
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
روند نسبت اعتبار مالیاتی در صورت‌حساب کاغذی از ۱۰۰ درصد به ۸ درصد رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
کاهش اثرات تورمی در اقتصاد کشور از طریق اجرای اجرای مالیات بر سوداگری
۴۶۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شد
چهارمین عملیات بارورسازی ابر‌ها انجام شد
ورود مجلس به افزایش قیمت دلار با دعوت فرزین به کمیسیون+ فیلم
شناسایی بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق‌محور امکان‌پذیر شد
جزئیات انتشار فراخوان جذب ۵۰۰ مدیر در دولت اعلام شد
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
۷۰ میلیون دلاری اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندرامام عرضه می‌شود
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
۲۲ میلیون نفر ایرانی حداقل یک بار وارد معاملات رمز ارز شده‌اند
۱۱ درصد مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد+ فیلم
پیامد‌های افزایش مالیات منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شد
سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
بسته حمایتی ویژه SME‌ها برای سال ۱۴۰۵ تدوین شد
قیمت گذاری بلیت قطار باید عادلانه و متناسب با خدمات باشد
فعالیت زیر زمینی صرافی‌ها حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد
خاک سالم اساس و بنیان سامانه های غذایی پایدار جهان است