دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت گفت: افتتاحیه جشنواره در چهل دقیقه و با اکران یک مستند از آتنبرو، غزه یا جنگ ۱۲ روزه برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور _ محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت درباره جزئیات آیین آغازین جشنواره گفت: افتتاحیه  سینما حقیقت همیشه ساده بوده و معمولا در چهل دقیقه صحبت‌هایمان را انجام می‌دهیم. برای انتخاب فیلم افتتاحیه جشنواره هنوز درحال تصمیم گیری هستیم‌، احتمال دارد افتتاحیه جشنواره با مستندی از آتنبرو، یک فیلم از بخش ۱۲ روزه یا فیلمی از غزه که تولید خودمان و بچه‌های فلسطینی است را داشته باشیم. 

برنامه سینما حقیقت در صورت تعطیلی تهران به‌دلیل آلودگی هوا چه خواهد بود؟

حمیدی مقدم  در پاسخ به این سوال که باتوجه به وضعیت حال حاضر شهر تهران در صورت تعطیلی شهری، تدابیری برای جشنواره سینما حقیقت در نظر گرفته شده است؟ گفت:  برای وضعیت آلودگی هوا، در نظر داریم، اگر تعطیلی صورت گرفت یا برخی‌ها نتوانستند در جشنواره حاضر شوند، اکران آنلاین داشته باشیم. درنتیجه فکر نمی‌کنم مجموعه تعطیل شود، اما درحال آماده سازی پیش فرض این شرایط هستیم. اگر این شرایط برقرار شود هرکسی که کارت جشنواره دارد، می‌تواند از شرایط آنلاین استفاده کند و هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت.

هیچ فیلمی با موضوع آلودگی هوا ارسال نشده / احتمال تولید یک اثر در مرکز گسترش

معضل آلودگی هوا یکی از اساسی ترین موارد مهم شهر تهران یا کلان‌شهرها است. از این رو حمیدی مقدم در پاسخ به این سوال که در زمینه آلودگی هوا اثری در جشنواره سینما حقیقت ارسال شده است؟ گفت: نه، متاسفانه. فکر می‌کنم باید نهادهای مربوطه فکری کنند یا هنوز فیلمسازان فکر می‌کنند این مسئله مهم نیست. ولی این موضوع، مسئله مهمی است و ما خودمان در مرکز گسترش درباره این موضوع اثری خواهیم ساخت. 

جایگاه میراث در جشنواره نوزده مستند سینما حقیقت

دبیر نونزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت درباره آثار ارسالی و اکران شده این دوره از جشنواره درباره میراث و صنایع دستی کشور گفت: راجع به میراث در جشنواره اثر داریم، فیلم جندی شاپور که بحث تاریخی ما است را داریم. همچنین در بخش ایران یک الی دو اثر درباره ارس رود و اهمیت آن به لحاظ تاریخی داریم.

