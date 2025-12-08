فرهنگ حجاب، هویت اقوام ایرانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0646\u0648\u0639 \u0686\u0634\u0645\u200c\u06af\u06cc\u0631\u060c \u0642\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0648 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u06cc\u0644\u060c \u0633\u0648\u063a\u0627\u062a\u06cc \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n