باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرهنگ حجاب، هویت اقوام ایرانی + فیلم

چارقد ترکمنی، نماد زیبایی و عفت برخواسته از سنت قوم ترکمن است که همچنان بازار پر رونقی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روسری‌های سنتی ترکمن با تنوع چشم‌گیر، قواره بزرگ و طرح‌های اصیل، سوغاتی محبوب برای بانوان ایران و کشورهای همسایه است.

 

مطالب مرتبط
فرهنگ حجاب، هویت اقوام ایرانی + فیلم
young journalists club

فارسیان، ماسوله گلستان + فیلم

فرهنگ حجاب، هویت اقوام ایرانی + فیلم
young journalists club

گلستان؛ بهشت زنبورداری + فیلم

فرهنگ حجاب، هویت اقوام ایرانی + فیلم
young journalists club

روستای عطاآباد یکی از قطب‌های تولید مبل در ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن
۹۰۷

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم
۸۵۸

دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم
۵۳۶

بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
۴۴۵

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم
۴۴۲

از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.