معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم، از آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در این دانشگاه خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی استان قم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پزشگی‌مدرس با بیان این‌که دانشجویان از کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و چند کشور دیگر در حال ثبت‌نام هستند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی قم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده علمی و موقعیت ویژه قم در جهان اسلام، روند جذب و آموزش دانشجویان خارجی را به‌طور رسمی آغاز کرده و این دوره از ثبت‌نام با استقبال گسترده متقاضیان همراه بوده‌است.

وی اضافه کرد: دانشجویان غیرایرانی در رشته‌های مختلف پزشکی، پیراپزشکی و حوزه‌های وابسته پذیرش می‌شوند و هدف ما ارائه آموزش استاندارد، متناسب با نیازهای منطقه و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است.

وی توسعه جذب دانشجوی خارجی را بخشی از برنامه راهبردی دانشگاه در گسترش دیپلماسی علمی و افزایش نقش‌آفرینی قم در عرصه آموزش پزشکی جهان عنوان کرد و گفت: استان قم به دلیل جایگاه فرهنگی و مذهبی خود همواره مقصدی جذاب برای دانشجویان کشورهای منطقه بوده و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با ارتقای زیرساخت‌ها، برنامه آموزشی و بین‌المللی‌سازی خدمات، آماده پذیرش طیف گسترده‌تری از دانشجویان خارجی است.

پزشگی مدرس با اشاره به حمایت مدیریت دانشگاه و پیگیری‌های رییس دانشگاه در این حوزه، تصریح کرد: توسعه روابط علمی با کشورهای منطقه، تقویت تبادل دانشجو و استاد و معرفی ظرفیت‌های علمی قم از اولویت‌های دانشگاه در سالجاری است.

وی تاکید کرد: ورود دانشجویان خارجی نه‌تنها یک فرصت علمی، بلکه یک دستاورد فرهنگی و راهبردی برای دانشگاه و استان قم است که نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های علمی ایران خواهد داشت.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، دانشجویان غیر ایرانی
خبرهای مرتبط
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم معرفی شدند
ارتقای کیفیت غذا و محیط سلف دانشجویی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم
بازدید وزیر بهداشت از پروژه‌های درمانی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
آخرین اخبار
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
آخرین روند ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
کوچکترین مدرسه استان قم افتتاح شد
برپایی نمایشگاه «اسوه» ویژه خدمات پایگاه‌های بسیج در قم
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
جودوکار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
اعلام ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
پیش بینی بارش خوب باران در قم
قم هوا ندارد
«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است