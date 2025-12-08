باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پزشگیمدرس با بیان اینکه دانشجویان از کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و چند کشور دیگر در حال ثبتنام هستند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی قم با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده علمی و موقعیت ویژه قم در جهان اسلام، روند جذب و آموزش دانشجویان خارجی را بهطور رسمی آغاز کرده و این دوره از ثبتنام با استقبال گسترده متقاضیان همراه بودهاست.
وی اضافه کرد: دانشجویان غیرایرانی در رشتههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی و حوزههای وابسته پذیرش میشوند و هدف ما ارائه آموزش استاندارد، متناسب با نیازهای منطقه و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است.
وی توسعه جذب دانشجوی خارجی را بخشی از برنامه راهبردی دانشگاه در گسترش دیپلماسی علمی و افزایش نقشآفرینی قم در عرصه آموزش پزشکی جهان عنوان کرد و گفت: استان قم به دلیل جایگاه فرهنگی و مذهبی خود همواره مقصدی جذاب برای دانشجویان کشورهای منطقه بوده و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با ارتقای زیرساختها، برنامه آموزشی و بینالمللیسازی خدمات، آماده پذیرش طیف گستردهتری از دانشجویان خارجی است.
پزشگی مدرس با اشاره به حمایت مدیریت دانشگاه و پیگیریهای رییس دانشگاه در این حوزه، تصریح کرد: توسعه روابط علمی با کشورهای منطقه، تقویت تبادل دانشجو و استاد و معرفی ظرفیتهای علمی قم از اولویتهای دانشگاه در سالجاری است.
وی تاکید کرد: ورود دانشجویان خارجی نهتنها یک فرصت علمی، بلکه یک دستاورد فرهنگی و راهبردی برای دانشگاه و استان قم است که نقش مهمی در معرفی توانمندیهای علمی ایران خواهد داشت.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم