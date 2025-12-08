باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرده است، ظهر امروز پس از دیدار با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی حاضر شد.

وزیر امور خارجه در ابتدای این نشست خبری گفت: در طول یکسال گذشته در حوزه سیاسی، رفت‌وآمد‌های سطح بالا میان تهران و باکو جریان داشته و جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور طی یک سال گذشته دو دیدار از آذربایجان داشتند؛ یکی دیدار رسمی دوجانبه و دیگری برای شرکت در جلسه سران اکو. بنده نیز این سفر را انجام دادم و ان‌شاءالله منتظر میزبانی از جناب آقای علی‌اف، رئیس‌جمهور محترم جمهوری آذربایجان و جیحون بایراموف، وزیر خارجه در تهران هستیم.

عراقچی با بیان اینکه درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی با همتای آذربایجانی گفت‌و‌گو و مشورت کردیم، گفت: در دیدار ما آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا، تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشور‌های منطقه از جمله جنگ ۱۲ روزه علیه ایران و آنچه که در این جنگ گذشت و اینکه چگونه رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و در این جنگ شکست را متقبل شد، مورد بحث قرار گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه مهمترین توافقی که امروز من و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان کردیم ادامه گفتگوها، مشورت‌ها و افزایش رفت و آمد‌ها بود، گفت: ما اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم، البته اختلافات وسوء تفاهماتی هم وجود دارد که باید در روند گفت‌و‌گو حل و فصل شود.

عراقچی ادامه داد: این مسیری است که ما برای حل و فصل هرگونه سوء تفاهمی در روابط پیش گرفتیم و امروز هم تصمیم گرفتیم که ملاقات‌ها و دیدار‌ها و جلساتی بین مقامات مختلف دو کشور شروع شود و ادامه پیدا کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران همیشه از ساز و کار ۳+ ۳ حمایت کرده و در آینده هم خواهد کرد، گفت: از اینکه روابط بین آذربایجان و ارمنستان الان در مسیر خوبی قرار گرفته خوشحال هستیم. از روند صلح بین دو کشور حمایت و استقبال می‌کنیم. یکی از آثار این روند پیشنهادی است که آذربایجان داده برای اینکه جلسه بعدی ۳+ ۳ در باکو و سپس جلسه بعد در ایروان برگزار شود، پیشنهاد خوبی است و ما از این پیشنهاد حمایت و فکر می‌کنیم ابتکار خوبی است که می‌تواند باعث قدرت گرفتن و موثرتر شدن این ساز و کار شود.

عراقچی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه ما هر دو کشور نسبت به امنیت منطقه کاملاً جدی هستیم و به همکاری برای تأمین امنیت منطقه معتقدیم، خاطر نشان کرد: سازوکار «۳+۳» در همین جهت شکل گرفته و هر دو طرف به این سازوکار اهمیت می‌دهیم. نکته مهم این است که امنیت منطقه باید توسط کشور‌های خود منطقه تأمین شود و هرگونه دخالت خارجی، از هر طرف که باشد، مخرب این امنیت خواهد بود. این نکته‌ای است که ما در مورد آن توافق داریم و بر همین اساس، به همکاری خود ادامه می‌دهیم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه پروژه راه آهن رشت - آستارا پیشرفت خوبی دارد، گفت: بین ما و جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه همکاری خوبی در این زمینه جریان دارد و سرمایه‌گذاری‌های لازم تامین و قرارداد‌ها انجام شده و ما الان مشغول انجام مقدمات لازم برای اجرایی شدن این پروژه هستیم. بیش از ۵۰ درصد از مقدمات لازم فراهم شده و امیدوار هستیم که سال آینده عملیات اجرایی شروع شود.

عراقچی با اشاره به جنگ غزه گفت: ما از هر حرکتی که منجر به توقف جنایات و کشتار‌ها علیه فلسطینیان در غزه شود، از هر اقدامی که باعث کمک‌رسانی به مردم غزه باشد و از هر حرکتی که منجر به خاتمه اشغال سرزمین مردم فلسطین شود، استقبال می‌کنیم. در عین حال، معتقد هستیم که هیچ طرحی نباید حق بدیهی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تضعیف کند یا حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش را تحت تأثیر قرار دهد یا کم‌رنگ سازد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این نشست خبری افزود: در مجموع، باید از میزبانی بسیار گرم و شایسته جناب آقای بایراموف که بحث‌های بسیار خوب و سازنده داشتیم. ما در جمهوری اسلامی ایران، مصمم هستیم که روابط خود را با آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم و مصمم هستیم هستم که روابط ایران و آذربایجان به سمت توسعه و گسترش بیشتر ببریم. خوشحال هستم که امروز اراده مشابهی را در نزد آقای رئیس جمهور و آقای وزیر امور خارجه دیدم. اطمینان دارم که روابط ایران و آذربایجان هر روز گسترش بیشتری خواهد یافت و نباید اجازه دهیم هیچ طرف دیگری بخواهد این رابطه را خراب کرده یا به سمت نامطلوب برد.

منبع: ایرنا