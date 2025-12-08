باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین کریمی، سرپرست معاونت مسافری راه‌آهن در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل مسافری ریلی در ساختمان مرکزی شهدای راه آهن، سه محور بنیادین دوره جدید معاونت مسافری را، تشریح و بر نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی در توسعه این حوزه تأکید کرد.

کریمی گفت: این نشست فرصت مهمی برای هم‌افزایی درباره سه رویکرد اصلی معاونت مسافری یعنی «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «متناسب‌سازی هوشمند قیمت بلیت» و «توسعه گردشگری ریلی» فراهم کرده است.

سرپرست معاونت مسافری تصریح کرد: بدون مشارکت واقعی فعالان بخش خصوصی، نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت خطوط پرتردد و ارتقای کیفیت خدمات امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تأکید کرد: معاونت مسافری با طراحی مدل‌های جذاب سرمایه‌گذاری و بسته‌های ترکیبی «ریل + گردشگری»، فضای سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی‌پذیر، مطمئن و اقتصادی خواهد کرد.

سرپرست معاونت مسافری راه آهن با اشاره به موضوع قیمت بلیت قطار گفت: رویکرد ما متناسب‌سازی هوشمندانه و تدریجی است. قیمت‌گذاری باید عادلانه، شفاف و مبتنی بر سطح خدمت باشد تا هم کیفیت سفر برای مسافر افزایش یابد و هم شرکت‌های بهره‌بردار به پایداری اقتصادی برسند.

کریمی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از خدمات حومه‌ای قطارهای راه آهن گفت: سیاست‌های حمایتی رئیس‌جمهور و مدیرعامل راه‌آهن برای ارتقای خدمات حومه‌ای با جدیت ادامه دارد.

وی گفت: در مسیرهای ممتاز و گردشگری، اجازه شکل‌گیری مدل‌های رقابتی و درآمدی جدید با محوریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داده می‌شود.

کریمی توسعه گردشگری ریلی را یکی از اولویت‌های جدی دوره جدید دانست و تاکید کرد: گردشگری ریلی موتور افزایش تقاضا، رونق اقتصاد محلی و احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مسیرهاست. اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که از رویکرد صرفاً کاهش تصدی‌گری عبور کنیم و به سمت تقویت نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری فعال حرکت کنیم.